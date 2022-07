Véglegessé vált a DVSC vezetőedzőjét, Joao Janeirót segítő szakmai stáb összetétele, számolt be a klubhonlap. A portugál trénerrel asszisztens edzőként dolgozik a szintén portugál Daniel Castro, aki korábban hazáján kívül többek között megfordult Romániában, Kínában és az Egyesült Arab Emirátusokban is. Szintén a stáb tagja Töreki Amand, aki korábban Sopronban, a Haladásban, illetve a Győri ETO-ban is futballozott, ám már edzői pályafutását építi.

A stáb tagja maradt Dombi Tibor és Száraz Ádám, a kapusedzői teendőket a továbbiakban Balogh János, a Loki korábban válogatottságig jutott hálóőre látja el.