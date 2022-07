Rekordmennyiségű résztvevővel rajtolt el az idei Campus Sportfesztivál. A fiatalok ezúttal is három sportágban – kispályás labdarúgás, strandröplabda, 3X3 kosárlabda – mérhetik össze tudásukat kedden és szerdán. Az első nap a csoportmérkőzéseket rendezték, a DEAC Sporttelepének műfüves pályáján egyszerre 4 kialakított játéktéren rúgták a bőrt a fiatalok, a strandröplabdázók három pályán püfölték a labdát, míg a 3X3-as kosarasok a DESOK borításán pattogtattak 1-1 palánkra.

Ottjártunkkor már javában zajlottak küzdelmek, szinte minden csapat túl volt már legalább egy mérkőzésen,

A pályákon folyamatosan váltották egymást a csapatok, nem volt szünet, így aki csak nézőként érkezett az eseményre, az sem unatkozhatott egy pillanatra sem.

A szervezők igyekeztek mindenről gondoskodni, még zenei aláfestést is kaptak a küzdelmek.

– Immár 14. alkalommal rendeztük meg a Campus Sportfesztivált – ismertette a Hajdú-bihari Naplónak Dékán Tamás főszervező. – Két éve kimaradt a koronavírus miatt, míg a tavalyit Sportfesztivál Lightnak hívtuk magunk között, mert akkor még nem zökkent vissza minden a rendes kerékvágásba. Nagy örömünkre különösebb erőfeszítés nélkül is rekordszámú nevezés érkezett a mostani megmérettetésre, tehát a hallgatók nem felejtették el a rendezvényt, már ismerik az ország minden szegletében, sőt, a határon túl is.

Harminckilenc intézményből közel 1200 nevezés érkezett, ami nagy boldogság, hiszen ez azt jelenti, hogy legalább ennyi fiatal fontosnak tartja a sportolást és a közösségi élményt.

Érkeztek a határon túlról is, például Kárpátaljáról, aminek külön örültünk, de a Partiumból, Felvidékről is vannak hallgatók. Ezek a fiatalok egyetemekről érkeztek, de itt nem a tanintézményeiket képviselik, hanem szimplán baráti társaságok akik együtt töltik az időt – magyarázta Dékán Tamás, majd el is köszönt, hiszen egy főszervező élete ilyenkor nem csak móka és kacagás.

A fiatalok többek között a DEAC Sporttelepen helyet kapói híres Teniszke büfében pihenték ki a fáradalmakat. Láthatólag jól esett az árnyas teraszon kiülni egy picit hűsölni, és egy-egy üdítő mellett átbeszélni a mérkőzések történéseit, vagy csak parolázni a rég nem látott ismerősökkel.

Somogyi Bercel csapatával, az EGYETEK-kel immár ötödjére vesz részt a sportfesztiválon, amelynek a kispályás focitornáját kétszer már meg is nyerték. – Tavaly sajnos csak másodikok lettünk, az az ezüstérem nem csillogott olyan szépen, úgyhogy idén szeretnénk visszaszerezni a trónt. Ezért megteszünk mindent, mert sportemberként fontos számunkra a győzelem, ráadásul többen közülünk versenyszerűen fociznak. Emellett szeretnénk magunkat jól érezni, nagyon jó a társaság, ha máskor nem is, itt minden évben összefutunk, majd este a Campus Fesztiválon egy-egy bambi mellett megbeszéljük, hogy kivel mi újság – ismertette Somogyi Bercel.

Átmentünk a strandröplabdapályákhoz, hiszen a röpi köztudomásúlag igazi látványsportágnak számít. Ezúttal is nagy volt a nyüzsgés, az ember csak kapkodta fejét – és időnként elkapta a szemét –, hogy éppen melyik pályán mi történik.

A jószerencsénk rögtön az egyik favorit együtteshez sodort minket. Bár Máté Gréta csapatának neve divatosnak mondható, de portálunkon nem idézhető, ezért fedje inkább jótékony homály.

– Másodjára indulunk a sportfesztiválon, tavaly is itt voltunk, és meg is nyertük – elevenítette fel. – Ugyanazzal a csapattal neveztünk, semmi nem változott, így szeretnénk megvédeni a címünket. De emellett az is fontos, hogy az elmúlt évhez hasonlóan jól érezzük magunkat, remek hangulatban zajlott akkor is a verseny, szép emlékeink vannak róla, azon leszünk, hogy ez majd a mostaniról is elmondható legyen. A végső sikerhez a legfontosabb, hogy magunkra figyeljünk, azt a játékot tudjuk hozni amit szoktunk, és mindent beleadjunk, bárki is az ellenfél. Nekem mindegy, hogy hány fős csapatok vannak a pályán, a legfontosabb, hogy röplabda legyen nálunk, és játsszunk – nyilatkozta Máté Gréta, aki az Eötvös DSE tagjaként teremröplabdázik, de nyaranta strandröplabdatornákon is indul.

A 3X3 kosárlabda helyszíne felé baktatva Becsky Istvánt, a DEAC kosárlabda-szakosztályának vezetőjét sodorta utunkba a szél. A sportvezető leszögezte, ezúttal csak mint a szervezőbizottság egy tagja vesz részt az eseményen.

A sportfesztivál leginkább arról szól, hogy a DEAC-család egykori és jelenlegi sportolóihoz csatlakoznak a mozgást szerető fiatalok, akik a Campus Fesztivál előtt még mozognak egy jót az egészséges életmód jegyében. Volt olyan év, hogy egyszerre voltam kispályás focista és kosárlabdázó, de mostanra már inkább a szervezésből igyekszem kivenni a részem

– mondta el Becsky István.

Azok, akik lemaradtak az első napról, ne búsuljanak, mert szerdán csak fokozódnak az izgalmak, hiszen akkor bonyolítják majd le a helyosztókat, és a döntőket mindhárom sportágban.

