A DEAC futsalosai az idény legfontosabb összecsapását játszották péntek este 18 óra 30 perctől a Veszprém otthonában. A három győzelemig tartó bajnoki bronzcsata összesítésben 2–2-es állásánál jött az ötödik, mindent eldöntő találkozó.

Szenzációs hangulat és nézőcsúcs várta a csapatokat a csarnokban, ebben az idényben még nem látogattak ki ennyien a veszprémiek hazai mérkőzésére.

Az egyetemistáknak nem volt szerencséjük az elején, hiszen néhány percen belül Berecz Rafael és Vass Ottó is sérülés miatt volt kénytelen elhagyni a játékteret. Elek Gergőék igyekezték meglepni a bakonyi együttest, hiszen már egészen hamar elővették az 5 a 4 elleni taktikát, ilyenkor Krajcsi Bence húzódott fel többször is egészen a felező vonalig.

Türelmesen járatták a labdát Thiagóék, de rendkívül fegyelmezett védekezéssel megőrizte kapuját a hazai gárda.

Időközben Vass visszatérhetett a pályára, viszont Rodrigo is megsérült, nem volt könnyű helyzetben a debreceni vezetőedző. Rendkívül küzdelmes és töredezett játék folyt a pályán, a futsalosok minden kis megszakítás alkalmával igyekeztek fújni egyet. Nem is csoda, hiszen kifejezetten sűrű időszak végén jártak, ráadásul a csarnokban borzasztóan meleg volt a meccs során. Annak ellenére, hogy a vendéglátók többször is eltalálták a kapufát egy szép támadás végén Szabó szerezte meg a vezetést a DEAC-nak. Hamarosan jött a duplázás: a Spandler és a védők között fellépő zavart használta ki szemfülesen Rácz, aki a kapus lába között gurított a hálóba.

A fordulást követően igyekezett higgadtan tartani a labdát a debreceni gárda.

Aztán Harmati egy ártatlannak tűnő szituációban megpróbálta ellenfelére rárúgni a labdát, viszont ritkán látható, hatalmas öngól lett belőle, ezzel szépített dunántúli csapat. A DEAC igyekezett tartani az előnyét az egyre fokozódó veszprémi nyomás ellenére is. A hajdúsági kapus, Krajcsi Bence egy-egy alkalommal egészen elképesztő védéseket mutatott be. Sőt, egy alkalommal a saját hatosáról megindulva egyedül száguldott végig a pályán és a másik hálóőr, Spandler hárítása kellett, hogy ne változzon az eredmény.

Mind a két gárda az utolsó utáni erőtartalékait mozgósította a céljainak elérése érdekében, így több alkalommal is hiba csúszott a passzjátékba egyik és másik oldalon is. Fehér Zsolt fiai a végéhez közeledve 5 a 4 ellen próbálkoztak, azonban ebből Thiago és Harmati is betalált a 40. percben, ezzel eldöntve eldöntve a találkozót. Hatalmas győzelmet aratott a DEAC, ezzel megszerezve története első bajnoki bronzérmét.

Bakos Attila

A tények

Férfi Futsal NB I. bronzpárharc, 5. mérkőzés

Veszprém–DEAC 1–4 (0–2)

Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok. 1100 néző. Vezették: Zimonyi Péter (Tamási Patrik, Imrő János)

Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Everton, Rutai. Cserék: Koncsol, Bognár, Dorogi, Boromisza, Serginho, Ábrahám, Bencsik, Molnár R., Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

DEAC: Krajcsi – C. Rodrigo, Thiago, Berecz, Szabó Á. Cserék: Dobi, Tóth B., Faragó, Szentes-Bíró, Vass, Siska, Harmati, Rácz Zs., Harcsa. Vezetőedző: Elek Gergő.

Gól: 0–1 Szabó Á. (19.) 0–2 Rácz (20.) 1–2 Harmati (ög., 24.), 1–3 Thiago (40.), 1–4 Harmati (40.)