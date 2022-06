Az elmúlt két idényben 54, illetve 44 pontot szerző Jan Dalecky nemrég aláírta a jövő szezonra érvényes szerződését a DEAC-cal, közölte a klubhonlap.

– A nyaram mozgalmasan és izgalmasan telik. A szezon után néhány napot szoktam pihenni, főként fizikailag, ezért elmentünk Törökországba, és egy jót nyaraltunk. Mostanában a nyári edzések mellett igyekszem több időt tölteni a családdal, a barátokkal, miközben egynapos kirándulásokat teszünk Csehországban – mondta a deac.hu-nak a játékos, aki a következő szezonnal kapcsolatos várakozásairól is beszélt.

– Az elmúlt két szezonunkban bebizonyítottuk, hogy olyan csapat vagyunk, amellyel mindenkinek számolni kell. Az elődöntőbe jutás és a Magyar Kupa megnyerése óriási eredmény volt számunkra, viszont a következő szezonban szinte korlátlan lesz a légiós import és kevesebb a csapat, ezáltal szerintem jobb lesz az Erste Liga színvonala. Alázatosnak kell maradnunk, de egyben magabiztosnak is; megpróbálnunk legalább ugyanolyan sikeresek lenni, mint tavaly, és remélem, sikerül még jobb eredményeket elérni. Természetesen vannak személyes ambícióim is. Mint mindig, ezúttal is jobb akarok lenni, mint az előző szezonban, szeretném fejleszteni a játékomat a kulcsszituációkban és vezére lenni a csapatnak – nyilatkozta Jan Dalecky.