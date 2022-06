A cívisváros is bekapcsolódott a magyarországi vizes világbajnokság programjába, hiszen hétfőn megkezdődtek a női torna B csoportjának küzdelmei a Debreceni Sportuszodában. Rangosabb résztvevővel talán nem is indulhatott a hét, hiszen az olimpiai-, és világbajnok Amerikai Egyesült Államok csapott össze Dél-Afrikával. Talán ennek is köszönhető, hogy komoly védelmi intézkedések övezték az eseményt, rengeteg biztonsági ember és rendőr vigyázott a résztvevőkre. Befelé jövet egy bombakereső kutya és gazdája figyelő tekintete mellett egy fémdetektor kapun kellett átmennie annak, aki be szeretett volna jutni az uszodába. Ám meg kell jegyezni, a szervezésre nem lehetett panasz, minden flottul és szakszerűen ment, számos önkéntes is segítette az eligazodást. Az egyetlen fennakadás a csomagmegőrzővel adódott, mert az a kezdés előtt még nem üzemelt, de a szervezők azzal kapcsolatban is rögvest intézkedtek.

A mérkőzésre valamivel több mint 100 néző gyűlt össze, akik között dél-afrikai szurkoló is volt.

Forrás: Czinege Melinda

Esélyeshez méltóan Margaret Steffens révén rögtön az első támadásukat góllal fejezték be az amerikaiak. A találkozó már az első negyedben eldőlt, hiszen 7–0-ra nyerték az amerikaiak, a papíron pályaválasztó dél-afrikai csapat számára az volt a tét, hogy mikor és hányszor veszik majd be az amerikaiak kapuját. Ám ez nem szegte az afrikai csapat játékosainak kedvét, akik minden jó megoldást, vagy védést üdvrivalgással fogadtak.