Ki ne emlékezne a magyar labdarúgó-válogatott 2016-os Eb-szereplésére, ahol Bernd Storck együttese egy kemény csoportot megnyerve egészen a nyolcaddöntőig menetelt? A mieinket Ausztriával, Izlanddal és Portugáliával egy sorsolták össze, de remek teljesítményt nyújtva az osztrákokat legyőztük, az izlandiak és a portugálok ellen meg döntetlent játszottunk.

Utóbbi meccset majdnem napra pontosan hat éve, június 22-én rendezték, és különösen izgalmasra sikerült, a magyar válogatott ugyanis háromszor is megszerezte a vezetést, a luzitánok viszont mindannyiszor kiegyenlítettek.

Dzsudzsák Balázs két gólt lőtt, önmaga második, csapata harmadik találata pedig amellett, hogy egy szép átlövés után született, azért is maradt emlékezetes, mert az ellenfél kapitánya, Cristiano Ronaldo dührohamot kapott utána a pálya közepén, annyira ideges lett.

A mémmé vált jelenetsorba valószínűleg az is sokszor belefutott már, akit egyáltalán nem érdekel a foci, de azért nem árt újra és újra megnézni. Az évfordulóról az M4 Sport is megemlékezett Facebook-oldalán, de az összefoglalót lentebb is láthatják, CR7 dühöngése 8:09-nél indul.