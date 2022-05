Amint megírtuk, a hajdúvidi, kilencéves Tóth Tomika nagy álma, hogy futóversenyen vehessen részt, hosszas várakozást követően tavaly kétszer is megvalósult. A debreceni Immánuel Otthon és Iskola tanulója az intézmény gyógypedagógusával, Nádudvari Péterrel először a negyedmaratoni távot teljesítették a Rotary Futófesztiválon, majd december harmadikán, a fogyatékos emberek világnapján újabb kihíváson vett részt. Ekkor egy különleges eseményen, a „Helló tél!” elnevezésű, úgynevezett virtuális futáson indultak, amely teljesítése nem a klasszikus versenykörülmények között történt – a résztvevők egy megadott időszakban bárhol, bármikor lefuthatják a bevállalt távot (Péter és Tomika a Nagyerdei Stadion körül futottak), de ugyanúgy rajtszámot viseltek és befutóérmet kaptak, mint a tömegrendezvényeken.

A semmihez sem hasonlítható élmények hatására elhatározták, hogy ebben az évben is folytatják a közös versenyzést. Némi keresgélés után meg is találták a minden tekintetben megfelelő kihívást: az idén első ízben megrendezett debreceni Krones Run elnevezésű különleges futóverseny leghosszabb, 10 km-es távjára neveztek be.

Újra maradandó élményeket és mély érzelmeket adtak számukra a közös kilométerek: Tomika rengeteg kedves, biztató szót kapott a versenyzőtársaktól és a szurkolóktól, és gyarapodott a befutóérem-gyűjteménye is. Különösen a befutó tetszett nagyon a párosnak: az utolsó szakasz a cég gyártási területén és irodaépületén belül vezetett.

Forrás: Nádudvari Péter-archív

A célba érést követően Tomika és Péter megbeszélték, hogy nemsokára újra rajthoz állnak valamelyik futóversenyen. Kezdeményezésük társadalmi hatása is jelentős: hozzájárulnak a fogyatékossággal élők integrációjához, hiszen a mozgássérült fiú az ép versenyzőkhöz hasonlóan teljesíti a bevállalt kihívást a versenypályán és rajta lesz az eredménylistán – eltűnik tehát a korlátozottság jelentette különbség.