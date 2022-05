A tények OTP Bank Liga, 31. forduló

Mezőkövesd Zsóry FC–Debreceni VSC 0–1 (0–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1200 néző. Vezették: Bognár Tamás (Garai Péter, Csatári Tibor).

Mezőkövesd: Tordai – Farkas D. (Babati 72.), Pillár, Lukics, Vadnai, Madarász (Besirovics 64.) – Cseke, Cseri, Vajda – Drazsics (Csurko 65.), Jurina. Vezetőedző: Supka Attila.

DVSC: Gróf – Kusnyír, Pávkovics, Deslandes, Korhut (Ferenczi 77.) – Varga, Baráth (Bényei 70.) – Dzsudzsák (Bévárdi 77.), Da. Babunski, Sós (Bódi 52.) – Tischler (Do. Babunski 70.). Vezetőedző: Joan Carrillo.

Gól: 0–1 Pávkovics (45.). Mesterszemmel Supka Attila: Az első félidőben több lehetőségünk is volt vezetést szerezni, ám mégis a Loki rúgott gólt a szünet előtt. A második játékrészben is voltak helyzeteink, ám egyszerűen képtelenek voltunk élni az esélyeinkkel. Joan Carrillo: Értékes sikert arattunk egy intenzív mérkőzésen., koncentráltan és nagy akarással futballoztunk. Egy második góllal lezárhattuk volna a mérkőzést, de végül így is sikerült nyerni, és ez fontos győzelem a klub számára.