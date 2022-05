Törökországi edzőtáborba utazott Senánszky Petra, hogy minél jobban felkészüljön a rá váró feladatokra, ugyanis a debreceni uszonyosúszó világklasszisra finoman szólva is sűrű program vár a nyáron. Miután 50 méteres gyorsúszásban újra bajnok lett a debreceni rendezésű országos bajnokságon áprilisban, Sós Csaba szövetségi kapitány beválogatta a június 18-án kezdődő budapesti vizes világbajnokságon résztvevő magyar csapatba két versenyszámban is. Azt követően elrepül Amerikába, hogy részt vegyen a nem ötkarikás játékok „olimpiáján”, a birminghami Világjátékokon július második hetében. Még itt sem ér véget számára a történet, hiszen bő egy hét múlva már a kolumbiai felnőtt uszonyosúszó világbajnokságon lesz jelenése.

– Petra 50 gyorson és a 4x100-as női váltóban szerzett indulási jogot a vizes világbajnokságon – ismertette a Hajdú-bihari Napló megkeresésére Kókai Dávid, a sokszoros világbajnok edzője. – A hétvégi, kecskeméti uszonyosúszó tavaszi bajnokság után az is biztossá vált, hogy igen megterhelő hónapja lesz a július, hiszen nagyon közel van egymáshoz az uszonyosúszó világbajnokság és a Világjátékok időpontja. Petra szempontjából talán a most kezdődő törökországi edzőtábor lesz a legfontosabb, hiszen utána a következő állomás már a vizes vb. Számára azért is lesz különösen nagy próbatétel a következő időszak, mert a két hetes edzőtábort követően öt napot itthon készül, majd ismét útra kelünk. Mivel Debrecen vízilabda vb-helyszín, el kell, hogy hagyjuk a sportuszodát, és Szentesre megyünk újabb edzőtáborba. Onnan pedig öt nap múlva Petra már megy is Budapestre és beköltözik a vizes vb helyszínére. Arról hazatérve két napig még majd Hajdúszoboszlón kell készülünk, rá öt napra pedig indul a repülő, és irány az amerikai Világjátékok – mondta el Kókai Dávid, aki ahová lehet, majd igyekszik elkísérni tanítványát.

MSZ