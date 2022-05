A férfi futsal NB I. felsőházában az utolsó fordulót rendezik hétfőn este. Az ötcsapatos sorozatban elsőként a Haladás zárt, aki pályaelőnnyel várhatja ellenfelét a csütörtökön rajtoló bajnoki döntőben, amely egyik fél három sikeréig tart majd. A felsőház utolsó csapata is megvan már, az újpestiekre nem vár folytatás az érmekért való küzdelemben. A zárókörben mindkét Hajdú-Bihar megyei csapat érdekelt lesz, a DEAC gárdája a Veszprém otthonában vendégszerepel, míg az MVFC az Újpest pályáján játszik.

Izgalmas véghajrá

Az egyetemisták 11 egységgel állnak, amellyel a negyedikek, de mindössze rosszabb gólkülönbségük miatt előzi meg őket a Veszprém. Viszont, ha hétfőn nyernek Elek Gergőék, akkor valószínűleg harmadikként zárnak, ami nem változtat azon, hogy Tatai Józsefék lesznek az ellenfeleik, de pályaelőnyből kezdhetik a bronzéremért folyó csatát. A berettyóújfaluiaknál egyszerű a képlet, amennyiben a csoport utolsó lila-fehérek otthonából pontot hoznak, akkor matematikailag sem lesznek megelőzhetőek, azzal pedig eldőlne, hogy a szombathelyiek az MVFC-vel vívnak meg a bajnoki elsőségért.

A sorsdöntő játéknap előtt a múlt héten betaláló DEAC-játékos, Vass Ottó nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Parkettán készültünk a mérkőzésre, mert tudjuk, hogy a Veszprém pályája is ilyen borítású. Mindenképpen szeretnénk győzelmet aratni az utolsó felsőházi bajnokinkon, aztán majd kiderül, hogy mire lesz elég, az Újpest meg tudja-e fogni a berettyóújfaluiakat. Ha ez összejönne, akkor egy álmunk teljesülne, hiszen ott lehetnénk a fináléban. De abban az esetben, ha nyerünk, illetve a lila-fehérek nem tudják megállítani az MVFC-t, akkor sem lehetünk szomorúak, mert úgy pályaelőnnyel várhatnánk a veszprémiek elleni meccseket, amely a bronzéremről fog dönteni – mondta.

Forrás: Molnár Péter / Napló-archív

Majd arra is kitért az egyetemisták játékosa, hogy követték-e a keddi Mezei-Vill–Veszprém összecsapást. – Berettyóújfalu nincs nagy távolságra, így néhány társammal ki is mentünk a meccsre. Újat nem mutattak a kék-fehérek, reméljük az ellenük lévő rossz szériánk megszakad hétfőn este. Nagy fegyvertény volt az MVFC-től, hogy a góllövőlistát vezető Tatai Józsefet nem hagyták érvényesülni, viszont a tavalyi kupagyőztesnek mellette is vannak jó játékosai, elég csak megemlíteni a légiósaikat, vagy Rutai Balázst és Pál Patrikot. Nem lesz könnyű meccs ebben biztos vagyok, de mindenképpen győzni szeretnénk – nyilatkozta.

Az utolsó felsőházi meccs előtt az MVFC-ben a Veszprémnek betaláló Kártik Zsombor is beszélt várakozásairól a Naplónak. – Az újpestiek számára már nincs tétje a bajnokinak, de ettől függetlenül nehéz mérkőzés lesz, mert az ilyenek okozzák a legtöbbször a problémát, amikor az egyik fél teher nélkül játszhat. Nekünk elég lenne az egy pont is, viszont mi ezzel nem szeretnénk beérni, videóztuk a játékukat, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni belőlük – fogalmazott.

Majd szót ejtett arról is, hogy milyen volt a hangulat a klub jubileumi 600. mérkőzésén telt ház előtt. – Nagy motivációt adott számunkra, hogy ennyien kijöttek, én még talán nem is játszottam telt ház előtt Berettyóújfaluban, így igazán különleges élmény volt. Szerintem látszott rajtunk, hogy mindent megtettünk a pályán, szerencsére össze is jött a siker, de nem volt egyszerű találkozó – zárta gondolatait Kártik Zsombor.

A Veszprém–DEAC és az Újpest–MVFC összecsapást egyaránt hétfőn 19 óra 30 perctől rendezik.

Arany Balázs