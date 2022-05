Ahogy arról már beszámoltunk, kedden kilenc élvonalbeli sportolót részesített sportösztöndíjban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A fiatalokban közös még, hogy mindannyian olimpiai sportágban versenyeznek, felsőoktatásban tanulnak, és tanulmányi átlaguk eléri legalább a 3.51-et. A Hajdú-bihari Napló három díjazottat kérdezett az oklevelek átvétele után.

Arany Attila immár negyedik alkalommal vesz részt a díjátadón. A sport mellett a tanulásra is nagy hangsúlyt fektet, hiszen korábban részt vett Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és kutatásokat is végez. – Igyekszem minél jobb eredményt elérni mindkét területen.

Gyógytornásznak tanulok, ami remekül átvihető a sportba, hiszen például egy sérülésből is gyorsabban tudok felépülni.

Így történt a hétvégi Félmaraton Magyar Bajnokságra is, ahol új egyéni csúccsal, bő 50 másodpercet javítva hatodik lettem. De ez nem jöhetett volna létre, ha az egyetemi sportélettani kutatómunkából és a meglévő gyógytornász ismereteimből, valamint az edzőm terveiből, utasításaiból nem dolgozunk ki egy olyan edzésprogramot, ami lehetővé tette az indulást. Sajnos pénteken kaptam a hírt, hogy az Universiade-t visszamondták a kínai rendezők, ami rosszul érintett, mert az lett volna a fő versenyem. Így újratervezés történt, és mostantól az őszi szezonra fogunk koncentrálni elsősorban a további javulás, valamint a nemzetközi porondon való helytállás érdekében – ismertette a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola atlétája.

Litvák Lili, a debreceni Kyo Hungária SE sportolója 17 éve karatézik. A sport mellett a tanulás is kiemelt jelentőségű számára, azért is választotta a sportszervezés szakot a Debreceni Egyetemen, mert később ezen a területen szeretne elhelyezkedni. – Most vagyok végzős hallgató, nyáron jön az államvizsgám. Ebben az időszakban többet kell tanulni, de így is nagy hangsúlyt fektetek a sportolásra, heti 6 edzésem van Tokaji Norbert irányításával. Szeptemberben lesz az egyesületünk által szervezett Debrecen Kupa, ami nemzetközi megmérettetés, és egyben kvalifikációs verseny a 2023-as felnőtt Európa-bajnokságra.

Súlycsoportonként az első kettő kvalifikálja magát a kontinenstornára, az a célom, hogy a győztes jogán jussak ki az Eb-re

– nyilatkozta az utánpótlás Európa-bajnoki ezüstérmes karatéka.

A Hajdú Íjász Klub SE íjásza, Váncsa Zsófia Ágnes annyira számára nélkülözhetetlen a tanulás és a sport összeegyeztetése, úgy jár edzésekre, ahogy az egyetemi tanulmányai megengedik. – A célzáson kívül gyakorlatilag bármit tudok otthon gyakorolni, a konditeremben pedig az erőnlétemet is fejleszthetem.

Az íjászatban nagy szerepet játszik a koncentráció, ami hasznosítani tudok az egyetemi felkészülésemben is.

Sajnos a világbajnokság idén nagy valószínűséggel kimarad, ám a nyáron több országos bajnokságot is rendeznek a különböző kategóriákban, azokon mindenképp részt szeretnék venni – engedett betekintést rövid távú terveibe Végh Krisztián tanítványa.

MSZ