A munkacsoport képviseletében dr. Jávor András, a DEAC elnöke osztotta meg gondolatait. A sportvezető megerősítette, a sportösztöndíj korszerűsítésre szorul, egyrészt anyagi szempontból, másrészt azért is, mert a nem olimpiai sportágak is komolyan fejlődnek. – A 21 éves díj ékes bizonyítéka annak, hogy a megye erősen lokálpatrióta, hiszen mi úgy gondoljuk, a cívisváros, a megye és a Debreceni Egyetem egy szerves egységet képez. Az a lényeg, hogy az ebből a régióból kikerült diákok és versenyzők megállják a helyüket mind az életben, mind a hivatásukban, valamint sportolóként is kimagaslót teljesítsenek. Ez az év nem minden esetben azt a sporteredményeket hozta, amit szerettünk volna elérni, ám ennek több összetevője van. Épp ezért annál inkább kiemelkedő a díjazottak teljesítménye, hiszen a nehezített körülménynek ellenére is nagyszerű eredményeket értek el, és öregbítették a megye, a város, valamint az egyetem hírnevét – mondta el az elnök.

Az ünnepséget az oklevelek átadása zárta.

