A hétvégén a horvátországi Rijekában rendezték meg a formagyakorlatok Európa-bajnokságát, amelyen tizenhat ország több mint 200 judósa vett részt. Magyar színekben két páros indult, Katame-no kataban Mezei Dorina és Kis Noémi, illetve a debreceniek, Kodokan Goshin Jitsuban Cservenák Anna és Sári Enikő. Előbbi duó csoportjában a hetedik, míg utóbbi a nyolcadik helyen végzett. Mellettük még Pados Róbert bíróként képviselte hazánkat, illetve jelen volt Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke is.

A versenyt követő napokban Sári Enikő számolt be a horvátországi tapasztalatairól a Hajdú-bihari Naplónak. – Az Eb-n és előtte szigorú szabályok vonatkoztak a csapatokra a koronavírus-járvány miatt. Mi csütörtökön érkeztünk meg a horvát városba, teszteltek minket, aznap este pedig kiderült, hogy mindannyian fertőzésmentesek vagyunk. Másnap együtt készültünk, megbeszéltük azokat a hangsúlyos dolgokat, amelyekre figyelnünk kellett a hétvégén. Szombaton délelőtt pedig elrajtolt az Eb, nagyon jól szervezett, színvonalas torna volt. Ezen a megmérettetésen rengeteg tapasztalt és összeszokott páros indult, hozzájuk képest nekünk még kevés a nemzetközi rutinunk. Nagy élmény volt látni korábbi Európa-bajnoki, világbajnoki helyezetteket, akiket eddig csak videókon figyelhettünk meg, mert sajnos az utóbbi években a koronavírus-járvány nagyban befolyásolta a versenyeket – fogalmazott.

Sári Enikő kiemelte még, hogy az Európa-bajnoki részvételüket támogatta a hazai szövetség, illetve az elnök, Tóth László is jelen volt a rangos tornán. – Nagyon jó volt, hogy az elnök megtekintette miként zajlik a verseny, és figyelemmel követte a mi formagyakorlatunkat is. Valamint az ausztriai megmérettetés után elmondtam, hogy nagy élmény volt csapattal utazni, mert korábban nem volt éltem át hasonlót, most viszont ez rövid időn belül ismét megadatott számomra. Összességében elégedettek vagyunk a nyolcadik helyezésünkkel, rengeteg tapasztalatot szereztünk, illetve rutinos párosoktól kaptunk olyan tanácsokat, amelyek hasznosak lehetnek a jövőre nézve – mondta.

Majd végezetül kitért arra is, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen tornákra készülnek. – Tervezünk edzőtáborozni közösen a magyar csapattal, illetve egy az ausztriaihoz hasonló lengyelországi tornára is meghívást kaptunk, amely jó alkalom lehet arra, hogy a nyáron fejlesztett, javított technikánkat bemutathassuk élesben. Valamint szeretnénk részt venni a szeptemberi világbajnokságon is. Tehát a terveink és céljaink megvannak a jövőre nézve, de ahhoz, hogy ezeket elérjük rengeteget kell dolgoznunk, és fejlődnünk – zárta gondolatait Sári Enikő.

Arany Balázs