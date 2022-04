A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata az NB I. 22. fordulójában a Dunaújváros otthonában vendégszerepelt szerda este. A debreceniek a mérkőzésre az MTK Budapest elleni 29–26-os sikerrel hangolt, míg a DKKA ugyanilyen arányban győztek az Alba Fehérvár ellen. Az összecsapást megelőzően a cívisvárosiak a tabella harmadik helyén álltak, a dunaújvárosiak pedig a nyolcadik pozícióban foglaltak helyet.

Az MTK elleni bajnokihoz képest, ezúttal Debreceni szempontból jól indult az összecsapás. A nyolcadik percben már 5–2-re vezettek Szilágyi Zoltán lányai. A hazaiak mestere nem is volt túl elégedett a látottakkal, időt kért, hogy rendezzék soraikat. Eredményesnek bizonyult a taktikai megbeszélés, hiszen egyre csökkentették a hazaiak a különbséget egy percen belül. Azonban a debreceniek a 20. minutumra már magabiztosan 10–6-ra mentek. A DKKA hetedik találata után időt kért a vendégek mestere is, vélhetően nem szerette volna, hogy csökkenjen az előny. A félidei szünetre 12–9-es cívisvárosi vezetéssel mehettek a felek. Az első játékrészben Petrus Mirtill volt a legeredményesebb négy találattal, míg hazai részről Szalai három gólnál járt.

A második félidő 35. perctől igazán izgalmas időszak következett mindkét oldalt volt kiállítás, ám ezekből a dunaújvárosiak jöttek ki jobban, a 40. minutumban 14–14-re módosult az eredmény, ekkor időt is kért Szilágyi Zoltán. A játékrész felénél továbbra is fej-fej mellett haladtak a felek, 17–17-es állást mutatott az eredményjelző. Jól látható volt, hogy a szünetben jelentősen feljavult a DKKA játéka, mind támadásban, mind védekezésben. A 47. percben a találkozón 1–0-t követően másodjára vezettek a dunaújvárosiak, Krupják-Molnár révén 18–17-re fordítottak. Ezt követően egalizált a DVSC, majd Szilágyi Zoltán időt is kért a hajrá előtt. Az utolsó öt minutum rendkívüli kiélezett csatát hozott 19–19-es döntetlennél. Az 58. percben ismét magához ragadta a vezetést a Loki, Szabó Nina vette be a hazai ketrecet. Majd időt kért a hajdúságiak mestere, hiszen kulcsfontosságú végjáték következett. A meccs utolsó találatát Vámos Míra szerezte, amellyel a DVSC 22–21-es győzelmet aratott. A mérkőzésen Kovács Anna és Szalai voltak a legeredményesebbek, egyaránt hatszor találtak a kapuba.

A DVSC a következő körben a Fehérvár vendége lesz április 30-án.

Arany Balázs