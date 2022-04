A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata az NB I. 23. fordulójában az Alba Fehérvár vendége volt szombat este. A debreceniek számára igazán fontos volt ez az összecsapás, hiszen egy esetleges győzelemmel bebiztosíthatták a bronzérmet jelentő harmadik helyüket a tabellán.

A találkozót magabiztosan kezdték a mieink, bő tíz perc után már 9–3-ra vezettek. A félidő felére visszább vettek Szilágyi Zoltán tanítványai, ekkorra négygólosra csökkent az előny. Így nem is volt meglepetés, hogy a 18. minutumban időt kért a hajdúságiak mestere. A piros-fehérek legjobbja Petrus Mirtill volt, akinek öt próbálkozásából négy a kapuban kötött ki. A taktikai megbeszélés nem hozott nagy változásokat, ahogyan teltek a percek, a hazaiak egyre inkább dolgozták lefelé a hátrányukat. A 22. percben már 13–11-re feljött a Fejér megyei gárda. Az első játékrész végére viszont ismét kényelmes helyzetbe került a Loki, a cívisvárosi csapat 18–14-es előnnyel mehetett pihenőre.

A folytatásra a fehérváriak jöttek ki nagyobb elánnal, percek alatt kettőre csökkentették a hátrányukat. Ezt követően viszont a debreceniek tartották ezt a különbséget, nem hagyták, hogy az Alba egalizáljon. Negyedórával a vége előtt ismét magabiztos játékot produkált a DVSC, 27–22-re mentek Bordás Rékáék. A hazaiak vezetőedzője, Józsa Krisztián időt is kért, vélhetően nem volt elégedett együttese második játékrészbeli teljesítményével. A cívisvárosiak harmincadik találatát Vámos Míra jegyezhette. Még a hajrá előtt beindult a Loki-henger, a 33. minutumban 33–24-es előnyt dolgozott ki a debreceni alakulat. Az utolsó minutumokban sem vettek visszább Szilágyi Zoltán lányai, így végül 36–28-as arányban győztek. Az összecsapás legeredményesebb játékosa a hazaiak 28-asa, Töpfner Alexandra volt, aki tízszer vette be a DVSC kapuját. Vendég részről Kovács Anna és Petrus Mirtill teljesített kimagaslóan, előbbi hétszer, utóbbi hatszor volt eredményes. A Loki ezzel a sikerével behozhatatlan előnyt szerzett a negyedik Váccal szemben, így Szilágyi Zoltánék matematikailag is megszerezték a bronzérmet az NB I.-ben.

A DVSC Schaeffler a következő fordulóban a Siófokot látja vendégül jövő hét pénteken.

Arany Balázs