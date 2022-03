Nagy rangadót rendeztek vasárnap az NB III. Keleti csoportjában, ugyanis a harmadik helyen álló DEAC a második BKV Előrét fogadta a Dóczy utcai Sportcampuson. A forduló előtt a két együttest négy pont választotta el egymástól, így a debrecenieknek azért is volt fontos a találkozó, mert hazai siker esetén minimálisra csökkent volna a hátrányuk, ellenkező esetben viszont a fővárosiak jelentősen megléptek volna, mutat rá beszámolójában a deac.hu. A vendégek mindenesetre jó formában várták az összecsapást. Az évet ugyan egy döntetlennel kezdték, azóta viszont zsinórban négy meccset nyertek, és mindössze egyetlen gólt kaptak. A DEAC-nál múlt héten hosszú veretlenségi sorozat szakadt meg, amikor Füzesgyarmaton kikapott 3-1-re, ám ahogy támadójuk, Székely Dávid fogalmazott, a csapat a kezdeti csalódottság után túltette magát a történteken, és arra fókuszál, hogy javítson.

A mérkőzés 7. percében jártunk mindössze, amikor megfogyatkoztak a vendégek: egy debreceni támadás során a kapuból kifutó Horváth Gábor leütközte Oliver Tochokwut. A játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot a BKV hálóőrének. A sárga-kékek innentől a védekezésre fektették a hangsúlyt, és egészen az első félidő végéig bírták a nyomást, ekkor Tochokwu a jobbösszekötő helyéről a kapus felett emelt a hálóba.

A szünet után is nagy debreceni mezőnyfölény jellemezte a mérkőzést, és a 60. percben tovább növelték az előnyt: Lakatos Benjámin adott be tökéletesen jobbról, az alapvonal közeléből, Székely Dávid pedig középről a bal alsóba továbbította a labdát. Ezt követően is több nagy helyzetet dolgozott ki a DEAC, de az eredmény már nem változott.

A győzelemnek köszönhetően az egyetemisták egy pontra megközelítették a BKV Előrét, és így továbbra is versenyben vannak a második helyért. Jövő hét vasárnap a Kisvárda II. csapatának otthonába látogatnak.