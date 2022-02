Egy kis időutazásra, az elmúlt esztendő felidézésére hívta össze a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) salakmotor szakágának vezetése az érintetteket. A hivatalos nevén díjkiosztó ünnepségnek titulált eseménynek Nyíregyháza adott otthont, ahol a járványügyi helyzet miatt csökkentett létszámban, mintegy harmincan ünnepelték meg az elmúlt év legjobban teljesítő magyar versenyzőit, sportvezetőit, szakembereit. A cívisvárosi klub, a SpeedWolf Debrecen is képviseltette magát a ceremónián, a „Farkasfőnök” Baráth Norbert s az aktív versenyzők, Magosi Norbert, Kovács Roland és ifjabb Lovas Zoltán mellett az élő legendák, Adorján Zoltán, illetve Tihanyi Sándor képviselték a gárdát.

Megkapták a jussukat

Természetesen a fókuszban az elmúlt év magyar bajnokságának dobogósai voltak. A 2021-es idényben a kiírás értelmében három ország, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia versenyzői közös pontvadászatban mérték össze tudásukat, a négy forduló egy-egy debreceni, zsarnovicai, krskói és nagyhalászi derbiből állt. Az összesített eredmény mellett minden nemzet saját bajnokot hirdetett.

Füzesséry Erik (b) és Kovács Roland

Forrás: Boros Norbert

A kupák kiosztása előtt Füzesséry Erik szakágvezető ismertette azokat a pilótákat, aki lemaradtak a dobogóról: Füzesi Richárd a hetedik, Üveges Szabolcs a hatodik, Magosi Norbert az ötödik, Bárány Márk a negyedik helyen végzett. Ezt követően jutalmazták az első hármat, akik közül a bolgár, de magyar licenccel motorozó Milen Manev a hazájában érvényben lévő karanténszabályok miatt nem tudott Magyarországra utazni a díjkiosztóra. Viszont megjelent a nyírségi eseményen Kovács Roland, a SpeedWolf Debrecen motorosa, aki az ezüstérmesnek járó serleget vehette át Füzesséry Eriktől. A szakágvezető ezt követően a tavalyi év legjobb magyar vaspapucsosának, Fazekas Dennisnek, a nagyhalásziak tizenkilenc esztendős versenyzőjének is átadta a kiérdemelt jutalmat.

Piroska Edit (j) is elismerésben részesült

Forrás: Boros Norbert

Ezután több különdíjat is kiosztottak: Piroska Edit a salakmotorsportban végzett sokéves kimagasló és áldozatos sportszakmai munkájáért kapott elismerést, a SpeedWolf Debrecen csapata a flat track világbajnoki döntő, míg a Nagyhalász Speedway Ring alakulata a Grand Prix kvalifikáció sikeres megrendezéséért érdemelt emléktárgyat, amit a két egyesületi vezető, Baráth Norbert, illetve Albók József vett át.

Baráth Norbert (j) vette át a SpeedWolfnak járó elismerést

Forrás: Boros Norbert

Versenyek sora

– Ez egy jeles nap a szakágunk számára, mert a koronavírus-járvány ellenére egy nagyon eredményes éven vagyunk túl, köszönhetően főként a sikeres világversenyek megrendezésének, amiknek Nagyhalász és Debrecen adott otthont. A cívisvárosi flat track világbajnoki döntőről azóta is csak elismeréssel beszélnek a nemzetközi szövetségben, minden idők legjobb szakági viadalának tartják a szeptemberi finálét. A nemzetközi szövetség olyan szinten elégedett volt a magyarországi szervezésekkel, hogy 2022-ben is rangos események házigazdái lehetünk. A rendezvények szempontjából már nemzetközi szinten is kimagasló eredményekre vagyunk képesek, a következő nagy feladat számunkra az utánpótlás-nevelés fejlesztése – fogalmazott Füzesséry Erik szakágvezető az eseményen.

A sportvezető továbbá elmondta,

a jelenlegi helyzet szerint 2022-ben várhatóan tíz viadalt láthat majd a publikum Magyarországon, amiből hat világeseményre látogathat ki a nagyérdemű.

A szakágvezető elárulta, még folynak a tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a magyar bajnokság küzdelmeit milyen körülmények között rendezik meg, vélhetően – az elmúlt évi idényhez hasonlóan – más szövetséggel, esetleg szövetségekkel karöltve szervezik a pontvadászatot.

Kovács Roland szervírozta a pezsgőt

Forrás: Boros Norbert

A debreceni salakszóró, Kovács Roland ekképpen fogalmazott. – Szeretnék köszönetet mondani a csapatomnak, a SpeedWolfnak, illetve valamennyi segítőmnek, szponzoromnak és szurkolómnak az elmúlt évi támogatásukért. Természetesen nem ígérhetek mást az idei szezonra, minthogy mindent elkövetek azért, hogy egy szinttel feljebb lépek a ranglistán – mondta a bajnoki ezüstéremmel záró vaspapucsos.

A hivatalos ceremónia után kötetlen beszélgetés és vacsora szerepelt a programban, s vélhetően nem lepünk meg egyetlen szurkolót sem, ha eláruljuk, a sztorizgatásban Tihanyi Sándor és Adorján Zoltán vitte a prímet.

BN