A DEAC jégkorongosai vasárnap este egy rendkívül izgalmas találkozót játszottak az Erste Liga tabelláját vezető Sport Club Csíkszereda ellen. A DEAC 4–4-es döntetlent követően, végül szétlövésben tudott az erdélyi gárda felé kerekedni, ezzel 2 bajnoki ponttal gazdagodva.

Az egyetemi alakulat első gólját szerző Mazzag Dániel beszélt a találkozót követően a Hajdú-bihari Naplónak. – Meghúztuk a meccs elejét, hiszen tudtuk, hogy öt nap alatt már a negyedik összecsapását játszotta a Szereda. Jól sikerült a kezdés, szépen kidolgozott és némileg szerencsés gólokat is szereztünk. Annak ellenére, hogy az ellenfél előtt is adódtak lehetőségek, el tudtunk menni három góllal az első szünetig. Ezt követően talán túlzottan is megnyugodtunk, többet korcsolyáztak nálunk a vendégek, ez számukra kifizetődőnek bizonyult, hiszen egyetlen harmad alatt fordítottak – mondta, majd elárulta, hogy ez hideg zuhanyként érte őket.

A debreceni játékos beszámolója alapján György József az első szünetben arra kérte övéit, hogy a védekezésre koncentráljanak, ezt azonban nem igazán sikerült megvalósítaniuk. – Próbáltuk elkerülni a kiállításokat, de ez sem úgy jött össze, ahogy szerettük volna, sajnos két gólt is kaptunk emberhátrányos szituációkból. Az utolsó harmad előtt igyekeztünk elfelejteni az előző 20 percet, és azon voltunk, hogy egyenlítsünk, ezt szerencsére el is értük – elevenítette fel Mazzag Dániel a találkozót.

Pozitív löket

Az egyetemi hokisok az elmúlt időszakban több olyan sikert is átélhettek, ami a jövőre nézve pozitív löketet adhat az együttesnek. Ilyen a címvédés Magyar Kupában és a hétfő esti büntetők utáni győzelem is a listavezetővel szemben. Ezek a diadalok sok energiával tölthetik fel a keret tagjait.

A DEAC szerdán este 18 órától a MAC HKB Újbudát fogadja a Debreceni Jégcsarnokban.

A hatodik helyen álló fővárosiak jelenleg 6 ponttal előzik a hajdúságiakat, ráadásul két mérkőzéssel kevesebbet játszottak, így előnyösebb helyzetben vannak az alapszakasz végéhez közeledve. György József csapata azért próbál meg mindent megtenni mégis a 6. pozíció eléréséért, mert az első hatban végző gárdák számára automatikus a részvétel a rájátszásban. A hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik helyezetteknek úgynevezett mini playoffot kell játszaniuk úgy, hogy a hetedik együttesnek megvan a lehetősége kiválasztani magának az ellenfelét. Ezt követően három győzelemig tartó összecsapásokon dől el, hogy melyik két alakulat csatlakozik a másik hathoz, teljessé téve ezzel a rájátszás mezőnyét.

Csapatként harcolnak

Az egyetemisták tehát mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a mini playoffot, ehhez az első lépés a közvetlen vetélytárs MAC legyőzése lenne. – Matematikai esélyünk még van, azonban a saját játékunkra kell leginkább koncentrálnunk, nem állunk le különösebben számolgatni. Mindezektől függetlenül azt mondhatom, hogy a maximumot akarjuk kihozni magunkból, hiszen hatpontos mérkőzés vár ránk. Az elsődleges, hogy csapatként, együtt kell harcolnunk a győzelemért. A saját harmadunkban kell nagyon koncentrálnunk és onnan szépen építkezni, nem pedig rohanni, hogy minél több gólt szerezzünk. Amennyiben ezekre odafigyelünk, akkor meg tudjuk csinálni és ismét pontokat szerezhetünk – fogalmazott Mazzag Dániel.

A Debreceni Egyetem gárdája tehát szerdán este 18 óra 30 perctől fogadja a MAC HKB Újbuda együttesét a Debreceni Jégcsarnokban, az Erste Liga alapszakaszában.

Bakos Attila