A DEAC jégkorongcsapata jó sorozatot követően várta az SC Csíkszereda elleni hétfő esti összecsapást. Az egyetemisták a Brassó együttesét győzték le hosszabbításban péntek este, előtte pedig megnyerték a Magyar Kupát Székesfehérváron. A vendégek kifejezetten nyugodtan érkezhettek Debrecenbe, hiszen az Újpestet 14 ponttal előzve álltak az Erste Liga-alapszakasz tabellájának élén. A jelenleg hetedik pozícióban tanyázó György József fiai azért hajtottak, hogy legyen esélyük megszerezni a hatodik helyet, ami azt jelentené, hogy egyenes ágon bejutnak a rájátszásba.



A mérkőzésen már az első pillanattól kezdve érezhető volt, hogy a hazaiak nagy elánnal vetetették bele magukat a meccsbe, az erdélyi gárda pedig a nagy előny miatt talán túl kényelmesen kezdett.

Nem is kellett sokat várni a friss kupagyőztes vezetésére, hiszen már a második percben betalált Mazzag egy szerencsés lövésből. Aztán a hetedik minutumban már 2–0-s vezetésnek örülhettek a cívisvárosi szurkolók, ekkor Molnár középre lőtt korongja Samankouról pont a másik oldalon érkező Berta elé pattant, aki köszönte szépen, és közelről a hálóba lőtt. A Csíkszereda továbbra sem pörgött fel igazán, sőt a harmad fele után valamivel Gecse a saját kapuja előtt Molnárt ajándékozta meg egy „gólpasszal”, a debreceni hokis nem is hibázott, így a 13. percben már 3–0-ra ment a DEAC. A játékrész vége felé már kezdett éledezni a vendég alakulat, Hetényinek többször is bravúrra volt szüksége, de megőrizte kapuját a góltól a szünetig.



Lendületesen érkezett ki a pihenőről a csíki gárda, és nem tartott sokáig a szépítés, hiszen nagyjából 50 másodperc elteltével Kulyash egy óriási gólt ragasztott a debreceniek kapujába. A listavezető gyorsan eltüntette a hátrányt, először Farkas csúsztatott bele tökéletesen egy ívelt lövésbe, majd Kulyash ismét elképesztő bombát eresztett el Hetényi hálójába, így a 26. perc végére már 3–3 állt az eredményjelzőn. Sőt, az új szerzemény, O'Connor is betalált távolról, ezzel 9 perc alatt fordított a Szereda, György József gyorsan időt is kért, hogy kicsit rendet tegyen a fejekben. Összeszedettebben folytatta a DEAC, azonban nem sikerült egyenlíteniük az utolsó harmad előtt.



Az újabb fordulást követően nagy küzdelem volt a jégen, mind a két együttes előtt több lehetőség is kialakult, azonban nagyon sokáig nem tudtak a kapuba találni a felek. Aztán az 58. percben Novotny szerzett korongot, és végigszáguldva a pályán kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadás 5 percében nem született találat, ezért szétlövéssel kellett eldönteni a meccset,

ebben a DEAC bizonyult jobbnak, és 5–4-re nyert a Csíkszereda ellen.

Bakos Attila

A tények

Jégkorong Erste Liga alapszakasz – EL 197

DEAC–Sport Club Csíkszereda 5–4 (3–0, 0–4, 1–0, 1–0 büntetőkkel)

Debrecen, Debreceni Jégcsarnok, 365 néző. Vezették: Nagy, Varjú.

Gól: 1–0 Mazzag (2.), 2–0 Berta (7.), 3–0 Molnár D. (13.), 3–1 Kulyash (21.), 3–2 Farkas T. (24.), 3–3 Kulyash (26.), 3–4 O'connor (30.), 4–4 Novotny (58.).

Kiállítások: 8, illetve 8 perc.