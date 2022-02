Világszenzáció! – tömören így jellemezte a Naplónak Liu Shaoang pekingi olimpián nyújtott teljesítményét Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke. Ahogy arról a Napló is folyamatosan beszámolt, már most minden idők legjobb szereplését produkálja a a téli játékokon a magyar csapat, és ebben kulcsszerep jut a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak. Ha csak az érmeket nézzük: vegyes váltóban és férfi 1000 méteren bronz, férfi 500 méteren pedig arany, azaz olimpiai bajnoki cím! Ezek közös nevezője pedig nem más, mint Liu Shaoang.

– Ádó a Debreceni Egyetem polgára, így Risztov Évával együtt már két olimpiai bajnok fémjelzi az intézménnyel való együttműködést – hívta fel a figyelmet a MOKSZ elnöke. – Egy olimpián ha valaki az egyéni számokban mindben döntőbe bejut, és nem nyer semmit, az már önmagában egy kivételes teljesítmény. Ezen az olimpián egyetlen egy short trackes csinálta ezt meg, Ádó! Ám ő ráadásul minden fináléban eredményes volt, aranyérem ötszázon, bronzérem ezren, és ezerötszázon egy negyedik hely. Ilyet csak a legnagyobbak, Vu Ta-csing, Charles Hamelin, és talán Viktor An tudott valamikor. Ha pedig az előzményeket is hozzávesszük, hogy indulás előtt Covidos lett ezért nem tudott kimenni a csapattal, aztán amikor zöld utat kapott, értelemszerűen kevesebb ideje maradt akklimatizálódni – egyenesen világszenzáció! Itt szeretném megemlíteni, hogy azok a srácok akik velünk készülnek, de most nem kerültek be az utazó keretbe, habozás nélkül jelezték, edzésben maradnak, és végignyomják Ádóval a programot, hogy ne essen ki a ritmusból – ez csak egy adalék a csapatszellemről – mutatott rá a sportági vezető, aki elmondta, nem szabad elfeledkezni a többiekről sem. Ahogy fogalmazott, a lányok remekül helytálltak a vegyesváltóban, ráadásul Jászapáti Petra a nők 1000 méteres számában országos csúcsot ment.

– Ott van Liu Shaolin Sándor is, aki szintén olimpiai pontot szerzett. Tudjuk, hogy a méltánytalanul vették el tőle az aranyat. Sajnos ilyen is van, hol segítenek, hol sújtanak bennünket a bírói ítéletek – van amikor ez kiegyenlítődik, van, amikor nem. A férfiak 1000 méteres számában meghoztak egy-két olyan döntést, amire azt mondom oké, hogy lejt a hazai pálya, de ennyire azért már nem szabad. Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökével azonnal írtunk egy levelet a Tomasz Blacknak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének kifejezve tiltakozásunkat. Beszéltünk a bírói döntésekkel sújtott koreaiakkal, és együtt szólaltunk fel az ügyben – ismertette.

Kósa Lajos a balul sikerült férfi váltóval kapcsolatban elmondta, a váltók mindig stratégia mentén versenyeznek. Úgy véli, a szakvezetés által kitalált változtatás jó elgondolás lett volna, ha a versenyzők meg tudják valósítani. – Nem tudták megcsinálni, de ez semmivel nem különbözik attól, amikor négy éve Pjongcsangban a koreai válogatott hazai pályán a közepénél elszállt. Kicsúsztak, de a jég az ilyen: csúszik. Van amikor elesel, máskor meg azért kerülsz hátrányba, mert nem tudsz akkora lendületet venni rajta. Nem lehet elvárás, hogy valaki minden számot megnyer, és minden összejön neki. Ez konkrétan még Suzanne Schultingnak sem jött össze, aki messze a világ legjobb női gyorskorcsolyázója. Rajta ment el a németalföldiek vegyesváltója, 500-on pedig Arianna Fontana kanyarban előzte meg, amire előtte soha nem volt példa – idézte fel az elnök, aki szerint a bíráskodáson kívül is akadt még egy-két olyan dolog, amit lehet kifogásolni.

– Tíz emberrel rendezni egy férfi 1500 döntőt abszurd. Egy ilyen szűk pályán az olyan, mint amikor a hobbi korcsolyások köröznek a Derék utcai Jégcsarnokban. Teljesen nyilvánvaló, hogy tíz embert nem lehet egy vonalból elstartoltatni, aki a második sorból indult nem is tudom, minek volt a jégen, szinte esélye sem volt a jó eredményre. Összességében azt tudom mondani, amit a Loki B-közép szokott: Nézzetek a táblára! Az pedig azt mutatja, hogy soha ilyen eredményes téli olimpiánk nem volt. Három érmünk van: 1 arany, 2 bronz, eddig 19 olimpiai pontunk, és ott van még Petra 1500 méteres száma, illetve a férfi váltó B-döntője – bizakodott Kósa Lajos.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók szerdán fejezik be szereplésüket, a nők 1500 méteres negyeddöntőinek küzdelmei – Jászapáti Petrával – 12.30-tól kezdődnek, a férfi váltó B döntője a program szerint 13.32-től kezdődik majd.

MSZ