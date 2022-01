A DEAC évről évre egyre nagyobb sikereket ér el hazánkban. A 2020-as esztendőt követően a 2021-es talán még jobb eredményeket hozott a klub történelmében. Az egyesület két kiemelt csapata – a kosárlabdázók, illetve a jégkorongozók – kitűnő teljesítményt nyújtottak tavaly. A legnépszerűbb sportokon túl azonban több új szakosztállyal is gyarapodott a repertoár. A Hajdú-bihari Napló Lóczi Lászlóné Kovács Mariannával, az egyetemi sportegyesület ügyvezetőjével készített interjút, amelyben értékeli a mögöttünk álló esztendőt, és elárulja, milyen fejlődések várhatók a klub életében.



Hogyan értékeli a 2021-es esztendőt a DEAC szempontjából?



A tavalyi év az egyetemi sportcsapatok történelmét tekintve a legsikeresebb volt.

Sok problémával kellett megküzdenünk, hiszen zárt kapuk mögött kényszerültünk játszani a téli időszaktól kezdve. Ez jelentősen megnehezítette az együttesek munkáját, hiszen rossz érzés üres lelátók előtt pályára lépni minden sportolónknak. Az alakulataink ettől függetlenül nagy reményekkel indultak neki a tavalyi évnek, amelyre maximálisan felkészültek, ezt az eredmények is jól bizonyítják. Legsikeresebbek a női futsalosok voltak, akik a kupát, illetve a bajnoki címet is elhódították. De jól szerepeltek a jégkorongozóink is, hiszen Magyar Kupát nyertek, és a ligában ezüstéremmel gazdagodtak. A kosarasok másodikként zártak a kupában, egy kiélezett döntőben remekül helytállva a Falco ellen. Sajnos az első osztályban a dobogó nem jött össze, de így is kivételesen jó évet futott a kosaras gárdánk. Egy ilyen remek esztendő után nehéz elvárásokat állítani a sportolók elé. A lelkesedésünk továbbra sem csökkent, és nem mellékesen szinte minden szakosztályban sikerült erősítenünk, így idén is komoly eredményekkel gazdagodhat a klub történelme.



A kosárlabdázóknál, illetve a jégkorongozóknál egyaránt kicserélődött a vezetőedzők személye, az utóbbiak azóta Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhettek. Hogy érzi, sikerült megfelelő embereket találni a kispadokra?



A két legsikeresebb sportágban kellett edzőt váltanunk az ősszel, mert nem születtek meg azok a sikerek, amelyeket szerettünk volna. Mindkét szakember esetén közös megegyezéssel történt a szerződésbontás, maguk a mesterek érezték úgy, hogy már nem tudnak az együttesek segítségére lenni. Az eredményesség szempontjából mondhatjuk, hogy jók voltak a váltások, hiszen az­óta jelentősen javult mindkét alakulatunk teljesítménye. De hozzá kell tenni azt is, hogy nem mindig az edző a felelős a rossz sorozatokért. Például a hokisoknál az első mérkőzéseken nélkülöznie kellett a csapatnak Hetényi Zoltánt, aki meghatározó tagja a jégkorongozók gárdájának. Ez rányomta a bélyegét a társaság teljesítményére, nemcsak szakmailag, hanem mentálisan is. A kosárlabdázókhoz olyan edzőt szerződtettünk, aki ki tudja hozni a maximumot a srácokból. Nagy öröm számunkra, hogy sikerült kvalifikálni magunkat a Magyar Kupa nyolcas döntőjébe, amely az utolsó mérkőzésen dőlt el. Ez azért is hatalmas eredmény, mert a Főnix Aréna ad otthont a tornának, így hazai környezetben reméljük, hogy az együttes teljesítménye is még jobb lesz.

Forrás: Molnár Péter





Mi a helyzet a többi szakággal?



A férfi futsalosok negyedikek lettek a ligában, illetve a férfi röplabdások megőrizték NB I.-es tagságukat, amelyek szintén nem kis eredmények. A labdarúgócsapat az NB II.-től búcsúzott, hiába nyújtott jó teljesítményt. Viszont a harmadosztályban látszott az ősszel, hogy van helyük a labdarúgó-palettán. A feljutást nem tűztük ki célként, ebben az évben a közösségépítés a legfőbb szempont; ha így is összejön az első hely, az óriási siker lenne. A floorball-alakulatunkat is szeretném megemlíteni, ők az OB I.-ben bronzérmet értek el. A rögbisek teljesen amatőrként a legfelső osztályban játszottak, az együttest többnyire külföldi egyetemisták alkotják, néhány magyar sportolóval kiegészülve. A teniszező hölgyeink sajnos búcsúztak a Szuperligától, az utolsó meccs döntötte el a kiesést, így az első osztályban idén a csapaterősítés a fő cél. A férfiak viszont feljutottak az első ligába, így mindkét gárda ugyanazon a szinten szerepelhet ebben az évben. A kézilabdázóink megőrizték a másodosztályú tagságukat, ebben az esztendőben talán még előrébb is végezhetnek a bajnokságban. Sakkozóink is jól teljesítettek, az újraalakult szakosztályunk az első és a második vonalban is remek eredményeket ért el.



Mennyiben változott a DEAC sportágainak palettája?



A szakosztályaink száma idénre harmincra növekedett, amire egy évvel ezelőtt nem is gondoltam volna.

A kiszélesedett repertoárban olyan sportágak is helyet kaptak, amelyek súrolják a szabad­idős tevékenységek határát. Például a frizbiszakosztályunk, mely az Európai Egyetemi Játékokon is képviselheti a DEAC-ot. Kiemelném még a cheerleadereket, akik óriási sikert értek el, hiszen kvalifikálták magukat az Európa-bajnokságra. Továbbá a petangszakosztályunk is megalakult, amely egy nagyon szórakoztató szabad­idős sportág, többségében szervátültetett játékosokból áll együttesünk. Nagy eredmény, hogy az egyetem a petangosok számára létrehozott egy pályát a sportcampus területén. Reméljük, egyre több hallgatót sikerül bevonni a sportág világába, amely a tervek szerint az egyetemi testnevelésórákba is bekerül a jövőben.



Milyen előrelépések várhatók a klub háza táján?



A jövőben több sportág esetén tudunk majd valós támogatást nyújtani, hiszen a DEAC a Sportcentrummal konzorciumban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiemelt klubminősítést kapott. Ez az elismerés eddig csak a fővárosi együttesek kiváltsága volt. Fontos része a kiemelésnek, hogy hatéves támogatási rendszer kapcsolódik ehhez, amely különösen azokra a szakosztályokra vonatkozik, ahol nincs taós támogatás. Ez hatalmas dolog, mert eddig több sportághoz csak a nevünket tudtuk adni, de eljött az idő, hogy itt is előreléphetünk. Ennek első fejleményei, hogy a rögbi-, valamint az amerikaifutball-csapatnál is sikerült igazolnunk külföldi szakembert a gárdák élére. Reméljük, ezek az alakulatok is elkezdenek a jövőben fejlődni, az amerikai foci esetén még az osztálylépés is összejöhet.



Elkezdődtek a munkálatok az új sportkomplexum kialakításában. Milyen szerepet tölt majd be ez az épület a DEAC életében?



Ez egy olyan ékszerdoboz lesz a sportcampus területén, amelynek felépítése elengedhetetlen volt számunkra. Nagyon komoly beruházás, részben oktatás-, részben pedig sportcélú.

Volt olyan sportképzése az egyetemnek, amelyek nem rendelkeztek saját előadóteremmel, bérelt helyiségekben folyt a tanítás. Ez a komplexum egy sporttudományi tanszék is lesz, ahol a hallgatók otthonra találhatnak. Hatalmas előrelépés a DEAC-nak is, hiszen ez a közel százéves épület bármennyire is történelmi emlék, már nem volt belülről elég korszerű, nem tudta ellátni a labdarúgóinkat sem. Több mint negyven versenyeztetett csapatunk van a futballban, ebben az épületben pedig csak néhány öltöző állt rendelkezésre, amely meglehetősen kevésnek bizonyult az utóbbi időben. A mi nagy örömünkre a menedzsment részére is kialakítanak egy olyan irodahelyiséget, amely nagyban megkönnyíti a munkánkat a jövőben. Egyébként a főlelátó műemlékvédelmi épület, ez mindössze felújításon esik át, az új részek körülölelik majd ezt a történelmi jelentőségű létesítményt.

Arany Balázs