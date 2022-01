A világ- és hétszeres Európa-bajnok Kapás Boglárka licitet hirdetett a Facebook-oldalán. „A januárt szeretném a jótékonykodás jegyében kezdeni, ezért újabb értékes relikviát hoztam nektek. A képen látható sapkát a London Roar csapattagjaként viseltem az ISL nemzetközi versenysorozatban, és személyesen nekem lett feliratozva. Különleges emlék nekem, hiszen a versenynek budapesti fordulója is volt. Licitre bocsátom tehát ezt a szívemnek kedves úszósapkát, amelyre január 8-án éjfélig lehet licitálni kommentben. Azért is különleges nekem ez a licit, mert edzőmmel, Virth Balázzsal közösen indítjuk, a képen Balázs csivavája, Pogi – félig-meddig rólam lett elnevezve, majdnem Bogi – látható” – olvasható a közösségi oldalán. A 28 éves úszónő a Csivava Fajtamentő Egyesület javára ajánlja fel a befolyó összeget, amellyel a mentett kutyák orvosi költségeihez járul hozzá. A licitálási határidő január 8. éjfél, másnap pedig Diósdon tart örökbefogadási napot a fent említett egyesület – az ezen való részvételre is buzdít Kapás Boglárka – írja a Nemzeti Sport.

HBN