Ty Rogers nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába a DEAC Gladiatorsnél, és mindössze néhány edzés alatt már látszik a keze munkája. A csapat szívja magába az amerikai szakember tanításait. Azonban újabb játékosok érkeztek a gladiátorokhoz, akik a fejlődés reményben csatlakoztak a kerethez, tudatta a deac.hu.

A mindössze két éve alakult Viharsarki Vitézek együttesétől már nem rutintalanul jöttek a cívisvárosi alakulathoz. A gyulai csapat játékosai ugyanis kulcsemberei voltak tavaly a Divízió II-ben szereplő Jászberény Wolverinesnek. Hárman most a DEAC Gladiatorsnél szeretnének bizonyítani.

Molnár Ferenc a védelemben kaphat szerepet. A defensive endnek a passzsiettetésben akár óriási szerepe lehet idén a bajnokságban, hiszen Ty Rogers a védelemtől szeretné azt látni, hogy minél kevesebb időt hagy az ellenfél irányítójának a passzolásra. A mindössze 17 éves Schriffert Bulcsú már testi adottságaival is kitűnik a tömegből, hiszen nagy termete miatt nemcsak a támadófalban mutathatja meg tudását, de tight endként is bevethető. Kaszai János pedig már magasabb szinten is megmutathatta, hogy mire képes, ugyanis sebessége és mozgékonysága miatt futóként tűnhet fel a pályán. Tavaly nyáron még a magyar válogatott try-outján is részt vehetett, ám nagyon kevésen múlt a bő keretbe jutása.

Számunkra egyértelmű volt az, hogy a debreceni egységet válasszuk

– emelte ki Molnár Ferenc, a Viharsarki Vitézek játékosa. – Nagy múltja van a csapatnak, illetve sok a tehetséges játékos, akikkel öröm együtt dolgozni. Továbbá látható, hogy az egyesület fejlődik, mindig törekednek a jobbra, és vannak célok hosszútávon. Ezek voltak azok az okok, amelyek miatt úgy döntöttünk, hogy Békés megyéből ide jöjjünk fejlődni, mert a mi célunk egyik fő pillérje ez. Nem titok, hogy egy újonnan alakult csapat vagyunk, és ezért meg kell látnunk a lehetőségeket, és a DEAC Gladiators egy nagy lehetőség! Ami fontos, hogy az első perctől egyenlő partnerekként kezelnek minket. Amikor körvonalazódott ez az egész, álmunkban sem gondoltuk azt, hogy külföldi edzőtől tanulhatunk. Azt mondhatom, ez még jobban felvillanyozott engem és csapattársaimat is. Bízunk a hosszú távú sikeres együttműködésben! – nyilatkozta a klubhonlapnak.

A DEAC Gladiators csapata hamarosan újabb erősítésekről tesz bejelentést – zárul a közlemény.