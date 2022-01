A Hajdú-bihari Napló Elek Gergőt, a DEAC edzőjét kérdezte a történtekről.



– Ottó kapura rúgta a labdát, amiben próbálta megakadályozni az ellenfél futsalosa – elevenítette fel Elek. – A mi játékosunk a labdát figyelte, azt is találta el, aztán sajnos összerúgtak. Ottónak nagy valószínűséggel az volt a szerencséje, hogy ő a sípcsontvédőjével kontaktolt, míg Boromisza Dánielnek vélhetően rövidebb volt a védőfelszerelése, így sajnos borzasztó rosszul jött ki a szituációból.

Láthatólag nehezen tudtak elvonatkoztatni a sérüléstől a játékosok, hiszen egy pályatársuk karrierje került veszélybe a szerencsétlen eset után.

Az ápolás alatt próbáltam távol tartani a srácokat, hogy ne is nézzék a sérültet, illetve a veszprémiek is eltakarták a csapattársukat, hogy a nézők se lássák az ápolást. Bennünk nem merült fel, hogy ne folytatnánk a mérkőzést, az ellenfelet nyilván jobban megviselte, ők jelezték a bíróknak, hogy az öltözőben átbeszélik, vállalják-e a továbbiakat, végül lezajlott a találkozó – ismertette.



A szakember kifejtette, csapatának a sérülés mellett a másik komoly problémája a pontrúgások levédekezése volt, ami előtt értetlenül állt. Már az MVFC elleni összecsapáson is akadtak ezzel gondjaik, így sokat beszéltek, videóztak arról, mit, és miként kell tenni hasonló szituációkban, mégsem sikerült megoldaniuk. – Öt gólt kaptunk az első félidőben, ebből négyet szögletből. Három másodperc volt szünetig, újabb szöglethez jutott az ellenfél, aki azt csinálta, amit elmondtam előtte a játékosoknak, és mégis gólt tudtak belőle szerezni. Természetesen ehhez kellett az ellenfél klasszis megoldása is, kimagasló tudású magyar válogatott játékosok játszanak a Veszprémben. Kettő-egyre és három-kettőre is sikerült visszazárkóznunk, viszont folyamatosan rossz ütemben kaptuk a gólokat. Az első játékrészben kicsit gyámoltalanul játszottunk. Nem mondom, hogy teljesen reális volt az 5–2-es félidei előny az ellenfél javára, de megérdemelték a vezetést. Fordulás után birtokoltuk a labdát, próbáltunk támadni, de egy kontrából ismét eredményes volt a Veszprém, és onnantól muszáj volt elkezdeni az 5 a 4 elleni játékot. Általában ilyenkor a kapus helyett mezőnyjátékost szerepeltetnek a csapatok, de ebben az a veszélyes, hogy amíg visszacseréled a játékost a hálóőrre, addig üresen tátong a kapu – elemezte.



A fenti problémát a DEAC úgy próbálja áthidalni, hogy kapussal játsszák az emberfölényes felállást, aki így sokkal gyorsabban visszaér, ha a helyzet úgy kívánja. Elek Gergő Krajcsi Bencét cserélte be, mert a fiatal kapus a labdával is ügyesen bánik. Jó pár helyzetet kialakítottak a hajdúságiak, ám a befejezéseknél rendre rossz döntéseket hoztak.



– Többször is eladtuk a labdát, melyeket megbüntetett az ellenfél. Szereztünk ugyan mi is gólt az 5 a 4-ből, de összességében mínuszban jöttünk ki, pedig nagyon pluszban kellett volna ahhoz, hogy megfordítsuk az eredményt. Kiszámoltuk, hogy ha hat pontot szerzünk a hátralévő két mérkőzésen, akkor biztos, hogy a felsőházban folytatjuk.

Most az a legfontosabb, hogy túltegyük magunkat a hétfőn történteken. Azt mondtam a játékosoknak, hogy ne elfelejtsük ezt a mérkőzést, hanem tanuljunk belőle. Ne hajtsuk le a fejünket, és zuhanjunk magunkba, hanem vizsgáljuk meg a hibáinkat, aztán pedig már csak a Nyírgyulaj elleni bajnokival foglalkozzunk

– nyilatkozta a szakember.



Hétfői sikerével a Veszprém (29 pont) fellépett a második helyre, míg a debreceniek mindössze három egységgel lemaradva pillanatnyilag a hetedik helyen állnak a tabellán.

MSZ