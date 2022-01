„Reagálva a nemzetközi és hazai sajtóban megjelentekre, a DEAC kosárlabda szakosztálya cáfolja, hogy a következő szezonra bárkivel is megállapodással rendelkezne a vezetőedzői pozíciót tekintve. A csapatot továbbra is a szezon végéig érvényes szerződéssel rendelkező Jorgosz Vovorasz irányítja. A klubot érintő változásokat és bejelentéseket a jövőben is a hivatalos csatornáinkon keresztül kommunikáljuk” - olvasható a hivatalos közleményben.