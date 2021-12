Két év kihagyás után újra Loki-Ferencváros mérkőzés lesz Debrecenben. A vasárnap 16 óra 30 perctől kezdődő összecsapás apropóján a DVSC hivatalos oldala felidézte a két gárda közös múltjának nagy pillanatait.

A történetírók a második világháború vészterhes időszakából, 1944-ből említik az első debreceni Loki-Fradit. A találkozóra a háborús helyzet dacára is összeverődött mintegy 4 ezer néző, és a hazai szurkolóknak nem kellett csalódniuk, Sidlik István góljával ugyanis 1-0-ra a mieink győztek. A 60-as évek közepén és később is inkább az FTC diktálta a tempót (1-5, 0-3), a Loki ezekben az évtizedekben inkább az NB I.-es tagság kivívásáért, illetve annak megtartásáért serénykedett. Mígnem aztán eljött 1981 márciusa, amikor is a DVSC (akkor DMVSC) máig emlékezetes győzelmet aratott a Ferencváros felett a Nagyerdei Stadionban: hiába játszott a Fradiban többek között Jancsika, Rab, Ebedli, Mucha és Nyilasi is, a Loki Kerekes György góljával 1-0 arányban nyert, a feljegyzések szerint 22 ezer szurkoló előtt.

Öt évvel később, 1986 nyarán sok szenvedés után majd 10 ezren gyűltek össze az újabb ferencvárosi vendégjátékra, a hazai kispadon dr. Puskás Lajos, a vendégeknél pedig Dalnoki Jenő ült, az összecsapás pedig igencsak eseménydúsra sikeredett. A zöld-fehérek kétszer is vezettek, aztán a 82. percben érkezett Bücs Zsolt (sokan a Loki korábbi pályaedzőjeként ismerik), és befejelte a 2-2–t érő gólt.

Az elkövetkezendő években a DVSC „liftezett”, de aztán jött Garamvölgyi Lajos, a Sándor Tamás-féle generáció és egy román csatár, bizonyos Nicolae Ilea, aki olyan természetességgel szerzett gólokat a Fradi ellen, mint ahogy más bekap reggelire egy főtt tojást. 1994-ben – immár az Oláh Gábor utcai pályán – 2-0-ra nyertünk, Hrutka öngólját Ilea tette kerek egész történetté.

Egy évvel később megint nyertünk (2-1, Ilea ismét gólt lőtt), aztán jött egy 2-2 (Ilea duplázott…), és lassan elérkezünk 1999-hez, ahhoz a meccshez, amit senki nem fejelt el, aki jelen volt. Ilea megint duplázott (az egyik egy hihetetlenül pimasz büntető volt), de ezen a mérkőzésen még őt is felülmúlta Radu Sabo, aki mesterhármast ért el. Miután a végén még Bodnár László is betalált, a Loki 6-1-re kiütötte a Ferencvárost, az emberek a lelátón eksztázisban ünnepeltek.

Szinte mindenki azt gondolta, ekkora különbséggel a Loki soha többet nem fog győzni az FTC ellen (2000-ben „csak” egy laza 3-0 lett), mígnem eljött 2003 októbere, és egy egészen remek DVSC többek között Éger Lászlóval, Sándor Tamással, Dombi Tiborral, Madar Csabával, Ronald Habival, Halmosi Péterrel, nem utolsósorban az Ilea-utód Marius Sumudicával. A végeredmény 5-0!

A 2000-es években kikapni járt a Fradi Debrecenbe (2005-től jöttek is a bajnoki címek), 2004-ben kétszer is vereséget szenvedtek a zöld-fehérek (Igor Bogdanovics 3 góllal vetette magát észre), 2006-ban pedig 3-1 lett a vége, a második debreceni gólt egy bizonyos Dzsudzsák Balázs lőtte…

A DVSC ekkoriban a csúcson járt, 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben is legyőzte Debrecenben a Ferencvárost, 2013-ban pedig ismét kiütötte az ellenfelet (4-1), az első találatot az ifjú Bódi Ádám vitte be.

Az utóbbi évtizedben sokszor inkább a döntetlenek domináltak a két csapat debreceni párharcain, két mérkőzésről azonban feltétlenül említést kell tenni. Az egyik a legutóbbi meccs, amely megmutatta, hogy már nem a DVSC, hanem az FTC (lesz) a BL-csapat: 2019 novemberében a Fradi 6-1-re nyert a cívisvárosban, és bizony fájó volt látni a két gárda közötti elképesztő sebességbeli különbséget.

Csaknem 3 éve azonban Puskás-díjas futballtörténelmet írtak a Nagyerdei Stadionban. Szavak helyett beszéljen inkább az alábbi videó!