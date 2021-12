A Kecskemét múlt heti legyőzésével a DEAC-Tungsram gárdája szép karácsonyi ajándékkal kedveskedett szurkolóinak, hiszen sorozatban negyedik alkalommal is kiharcolta a Magyar Kupa-részvételt. Az összeállítást böngészve jó hír volt, hogy a cívisvárosiak hiányzói mind visszatértek, hiszen legutóbb már játszott Tóth Ádám, és hétfőn Valerio-Bodon Vincent is a keretben volt. A Josh Hagins érkezésével létszámfölötti vált szlovén Miha Lapornikkal múlt héten szerződést bontottak az egyetemisták, viszont ott volt a padon az utánpótlásban pattogtató ifjú Promis Udemezue.



Debrecenből elég szép számú tábor kísérte el kedvenceit a keleti rangadóra, amely Ivan Aska duplájával indult, ám erre gyorsan válaszolt a hazaiak chilei sztárja, a center Suarez. A következő támadásnál véletlenül belenyúltak Xavier Thames szemébe, de szerencsére tudta folytatni a vendégek játékosa. Három és fél perc után 10–2-re mentek Polyák Lászlóék, a még nagyobb bajt megelőzendő a hazai stáb időt is kért. Jorgosz Vovorasz korán megkezdte a rotációt, valószínűleg azért is, mert több olyan játékos is volt a debrecenieknél, aki nemrég tért vissza sérülésből, vagy betegségből, így nem biztos, hogy a legjobb fizikai állapotukban voltak. Tóth Ádám is hagyott ki mérkőzést, ami talán ennek is betudható, hogy kimaradt az első büntetői, majd egy támadót is ráfújtak a palánk alatt. Befagyott a 8 pont körüli különbség, elég sokat hibáztak a csapatok, főleg a hazaiak, így végül 23–12-es DEAC-előnnyel zárult az első negyed.

Forrás: Dodó Ferenc / Kelet-Magyarország



A másodikat is jól kezdte az egyetemi gárda, a 15. percben már 35–20-at mutatott az eredményjelző, amely újabb nyíregyházi időkérést eredményezett. Szépen eloszlottak a kosarak a cívisvárosiak között, mindenki kivette a részét a pontgyártásból. Remek százalékkal hullottak a triplák a szabolcsiakra, ami szép lassan elcsendesítette az addig sem túl hangos hazai nézősereget. A félidőre 14 pontig – közte 4 tripláig – jutó Hagins vezérelte Debrecen megnyugtató, 48–29-es előnynél vonult nagyszünetre.



Talán túlságosan is megnyugodtak a vendégek, mert fordulás után több hiba – kimaradt mezőny- és büntetődobások – is belecsúszott a játékukba, amibe próbált belekapaszkodni a Nyíregyháza. Valamennyire közelebb is jöttek Pethő Ákos tanítványai, ám csak ráijeszteni sikerült az egyetemistákra, mert a 26. percben Djordje Drenovac közeli duplája után ismét 20 volt közte.



Próbált közelebb kerülni a szabolcsi gárda, de minden nekibuzdulásra volt válasza a DEAC-nak, így kényelmesen tartották a különbséget Tóthék, ennek megfelelően 69–47-nél rugaszkodtak neki a zárónegyednek a csapatok.



Az utolsó tíz percre már lényegében eldőltek a dolgok, a vendégek ekkor csak annyit adtak ki magukból, hogy meglegyen a magabiztos, 89–62-es győzelem.

MSZ



A tények



Férfi kosárlabda NB I. A csoport, 14. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–DEAC-Tungsram 62–89 (12–23, 17–25, 18–21, 15–20)

Nyíregyháza, 700 néző. Vezette: Földházi, Minár, Sörlei.

Nyíregyháza: Johnson 17/3, Kiss -, Bryce 17/3, Pipiras 9/3, Suarez 5. Csere: Mokánszki 2, Bus - , Leday 10, Bazsó 2, Anda -, Szobi -. Vezetőedző: Pethő Ákos.

DEAC: Hagins 21/15, Thames 4/3, Drenovac 16/3, Aska 6, Kovács 8. Csere: Kerpel-Fronius 2, Dzseletovics 6, Tóth 12, Polyák 6/3, Neuwirth 8/6, Valerio-Bodon -, Udemezue -. Vezetőedző: Jorgosz Vovorasz.