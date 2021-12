Az egyetem férfi kézilabdacsapata a hetedik helyen telel az NB I/B-ben 12 mérkőzést követően. Márciusban véget ér az alapszakasz, majd a keleti és a nyugati csoport első öt helyezettje a felső-, a többi az alsóházban folytatja. A DEAC kézilabdacsapatának edzője, Bíró Imre a klub honlapjának értékelte az évüket.

A vezetőedző elmondta, hogy a DEAC-nál türelmes építkezés zajlik.

– Azzal, hogy az NB I.-ből igazoltunk játékosokat, sokan hihették, majd magunk mögé utasítunk mindenkit, de a valóság más. Arra azonban nem készültek fel a régebbi játékosok, hogy az újak az ő helyükön is játszhatnak, ezáltal ki nem mondott frusztráció alakult ki. Amikor jöttek a bonyodalmak, és kevesebben lettünk, akkor vették tudomásul, hogy ez a csapat attól lesz továbbra is jó, ha a régiek hozzáteszik, amit eddig is tudtak – mondta Bíró Imre. A DEAC mestere beszélt a sikeres utánpótlás-nevelésükről is. – Az ifi valóban jól teljesít, és igen jó játékot produkál, de ezt külön kell kezelni az NB I/B-től. Egy komplett ificsapatot nem lehet átemelni a felnőttbe, lesznek, akik felkerülnek, de ehhez idő és türelem kell. Kathi Pétert hoznám fel példának, aki kevés időt töltött a pályán, de a koronavírus és sérülések miatt nagyobb szerepet szántam neki, és azóta kirobbanthatatlan, amit a többiek is elfogadnak – nyilatkozta a szakember.

Öt hazai bajnoki

Bíró Imre elmondta, hogy meglehet a szezon előtt kitűzött cél. – Sokat jelenthet, hogy az alapszakaszban két idegenbeli és öt otthoni bajnokink van hátra, bár nem mindig sikerült élvezni a hazai pálya előnyét. Fontos tényező lesz az is, miként oldjuk meg, hogy mindenki megfelelő játék­időhöz jusson. Ha ez zökkenőmentesebb lesz, mint az ősz folyamán, akkor ott lehetünk az ötödik hely környékén – fogalmazott a DEAC mestere. Az egyetemisták február 5-én Ózd ellen folytatják a szereplésüket.

HBN