– Tóth Andor gazdasági vezető 1950-ben, mint a Loki legjobbját, átvett a Postás akkor alakult kerékpáros szakosztályához. Kaptam lakást és állást, emellett másban is segített, sokat köszönhetek neki is, illetve az egész Postának, mely a nyugdíjba vonulásomig a munkahelyem volt – emlékezett vissza a mindig jó kedélyű Feri bácsi, aki azt is felelevenítette, miként került kapcsolatba első szerelmével.