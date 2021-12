A DVSC az idei év utolsó bajnokijára készül a 17. fordulóban, ellenfele a sereghajtó Gyirmót lesz idegenben, vasárnap délután.

A debreceniek számára egy esetleges győzelem azt jelentené, hogy biztosan bennmaradó helyen telelnének, illetve a középmezőnyhöz is közelebb kerülhetne Joan Carrillo gárdája.

A sárga-kékek nem remekelnek az elmúlt meccseken, az utóbbi három forduló mindegyikén vereséggel hagyták el a pályát. A Fehérvár, a Mezőkövesd és az előző körben a Puskás Akadémia verte meg Csertői Aurél együttesét. A hajdúságiak számára mindhárom mérkőzés-végkimenetelből kijutott egy az utóbbi hetekben, de utoljára jó eredményt értek el Dzsudzsák Balázsék, hiszen a címvédő Ferencvárost győzték le hazai pályán. A két klub tavaly a másodosztályban is találkozott egymással, akkor a Gyirmót kétszer is fölülmúlta a cívisvárosiakat, idegenben 1–0-ra, Debrecenben 2–0-ra. Mindkét csapat feljutást érő helyen végzett az előző szezonban, így ősszel visszavághattak a hajdúságiak, 5–0-ra ki is ütötték a győrieket. Bévárdi Zsombor a múlt heti meccshez hasonlóan akkor is betalált, mellette Ugrai Roland és Sós Bence egyaránt kétszer voltak eredményesek.

A Gyirmót van eredménykényszerben

Bévárdi Zsombor, a Loki játékosa beszélt a mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak.

Nehéz találkozóra számítok, teljesen más lesz, mint a Ferencváros elleni, azt a sikert helyén kell kezelnünk, mert itt mi kell, hogy domináljunk. A vendéglátóink vannak eredménykényszerben, nekünk ezt ki kell majd használnunk. Pozitívan tekintek az összecsapásra, megfelelő önbizalommal kell pályára lépnünk

– fogalmazott a debreceni szélső.

A szakmai stáb részéről Czuczi Mátyás, a DVSC videóelemzője elmondta, hogy nagyon fontos volt a múlt hétvégi mérkőzés, amin sikerült begyűjteniük a három pontot, de másnap már a Gyirmót ellen készültek.

A szezon legfontosabb összecsapása lesz a vasárnapi, ezen múlik, hogy jobb szájízzel menjünk a téli szünetre, erre készült a stáb és a csapat a mögöttünk álló napokban. Ők is próbálnak játszani, arra számítunk, hogy nekünk fognak rontani, a pontok miatt nekik is létfontosságú ez a találkozó, de igyekszünk mindenre felkészülni

– nyilatkozta a szakember.

A Gyirmót–Debreceni VSC összecsapást vasárnap délután 16 óra 30 perctől rendezik az Alcufer Stadionban. A meccset az M4 Sport+ élőben közvetíti.

Arany Balázs