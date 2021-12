– Az összetartások alatt próbálunk a lehető legjobban felkészülni a ránk váró megmérettetésekre, mentálisan, fizikálisan és taktikailag is igyekszünk a legtöbbet kihozni magunkból. Egy nagyon jó erőkből álló ellenfél vár ránk, akik a hazai pálya előnyét is élvezik majd. Egyénileg is kiemelkedő játékosaik vannak, akik csapatként is jól működnek együtt. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, szeretnénk legalább az egyik meccset megnyerni. December elején érkezem vissza Magyarországra, várom, hogy újra a srácokkal készülhessek az előttünk álló fontos mérkőzésekre – nyilatkozta Aska a deac.hu-nak.