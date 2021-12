Az első harmadban küzdelmes játék folyt a debreceni jégen, mind a két csapat előtt alakultak ki helyzetek, Hetényi Zoltán és Rajna Miklós is bravúrokat mutattak be, így nem született gól az első szünetig. A második játékrész elején gyors gólváltás következett, Sam Coatta szerzett vezetést az Újpestnek, amire néhány perc múlva Hugo Turcotte válaszolt. Ezt követően hasonlóan zajlott a találkozó, mint addig: küzdelmes, de sokszor kapkodó volt a játék. Az utolsó harmadban is sok helyzet alakult ki mind a két oldalon, nagy védéseket, blokkokat és kapuvast találó lövést is láthattak a nézők, de gólt nem.