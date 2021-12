A jövő évi pekingi ötkarikás játékokra nyolc-nyolc férfi és női váltó jut ki. Az egyéni számokat illetően 500 és 1000 méteren 32, 1500 méteren pedig 36 fős lesz a mezőny, amely úgy alakul ki, hogy minden versenyző három legjobb eredménye számít a kvalifikációs pontversenybe. Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyesváltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb 12 között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni kvótát szerezzen. Négy olimpiai kvalifikációs világkupa-versenyt rendeznek, Ázsiában és Európában is kettőt-kettőt. Előbbieken már túl vagyunk, a debreceni a harmadik állomás, majd végül a hollandiai Dordrechtben ér véget a sorozat. A három legjobb eredmény számít bele a kvalifikációba, szóval akár az is előfordulhat, hogy valaki már a cívisvárosban bebiztosítja a jövő évi pekingi olimpiára kijutást.