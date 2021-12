A válogatott hokis szerint a nemrégiben kinevezett György József jó edzéseket tart. – Tetszik, hogy alaposan kielemezzük videó alapján a mérkőzéseinket, megbeszéljük a hibáinkat. Új ingerek érnek minket, az új vezetőedzőnk minden gyakorlatból egy kis versenyt kreál, aminek az a célja, hogy minél inkább gyorsítsuk a döntéseinket a pályán. A meccsen viszont mi vagyunk a jégen, mi kerülünk helyzetbe, amit be kellene lőni, hiszen mérkőzésenként 1-2 szerzett találattal nehéz nyerni. György József 5 meccses periódusokra bontotta az idényt, a most véget ért első etap alatt 9 pontot szereztünk. Így nemcsak hosszú, hanem rövid távú célokat is megfogalmazunk magunknak – hangsúlyozta.