– Összességében azt kaptuk amit vártunk, a fiúk hibátlanul teljesítettek, és a lányok is megtettek mindent, amit tudtak. Ha utóbbiaknál nagyobb szerencsénk van a futam beosztással, akkor még szebben is alakulhatott volna a nap, de mindenkivel elégedettek vagyunk, kikorizták, ami bennük volt. A vegyes váltó is jól teljesített, folyamatosan váltogatjuk a tagokat, de szerencsére még nem nyúltunk mellé, mert jó a versenyzőink felkészültsége. A holnapnál nem tekintünk előbbre, az a feladatunk, hogy futamról futamra gondolkozzunk, mert így tudjuk összeszedni azt a pontmennyiséget, amellyel kvalifikálunk a téli olimpiára – nyilatkozta a sportigazgató.