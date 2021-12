– Nagyon érdekes volt a helyzet, mert Sebes Gusztáv, az akkori szövetségi kapitány és Barcs Sándor, az MLSZ elnöke garanciát kellett, hogy adjanak Rákosi Mátyás felé. Azt ugyan nem ígérhették biztosra, hogy győznek, de vállalniuk kellett, hogy nem szenvednek megalázó vereséget. Hiszen olyan nem történhetett, hogy a kapitalista angolok megalázzák a szocialista Magyarország olimpiai bajnok együttesét. Emiatt Sebes Gusztávék vacilláltak is, hogy egyáltalán elvállalják-e ezt a mérkőzést, mert akár az egész gárda jövőjét is veszélyeztethették néhány hónappal a vb előtt – mondta a szakember. A szövetségi kapitánynak azonban több olyan zseniális húzása is volt, ami aztán a fölényes magyar sikerhez vezetett. Az akkori angol lapok beszámoltak róla – majd később Grosics Gyula is megerősítette –, hogy a Filmgyárból kihozatott ködgépek segítségével igyekeztek lemodellezni a november végi londoni időjárást a margitszigeti edzéseken.