Még én is nagyon nehezen hittem el, amikor meghallottam. Őszintén szólva nem számítottam rá, de rettentően örültem, hogy bekerültem a keretbe, és nagyon meg szerettem volna ezt hálálni. Apától is rengeteg történetet hallottam, és korábban mindig néztem az olimpiát. Ami a legjobban tetszett, hogy új sportágakat ismerhettem meg, rengeteg különböző sportoló között lehettem, akiktől sok kis dolgot el lehetett lesni, például azt, hogy ők mennyiben készülnek fel másképp a mérkőzésükre vagy a versenyükre. Novak Djokoviccsal mi is találkoztunk, ő volt a legnépszerűbb, amikor megállt az ebédlőben, mindenki letámadta egy közös képért. De számomra már a férfi kézisek közül Mikkel Hansennel és Niklas Landinnal egy légtérben lenni is hatalmas élmény volt.