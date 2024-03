Bár egyesek görcsösen odafigyelnek rájuk, hiszen egy elejtett kulcs, vagy irattartó kihalászása szerencsétől függően akár több órás fejtörést is okozhat, az aknafedelek és lefolyórácsok enyhén szólva sem képezik figyelem tárgyát a mindennapjainkban. Hasonlóképpen volt ezzel a debreceni Déri Múzeum történésze, Korompai Balázs is, mígnem az intézmény felújítása idején egy hirtelen gondolattól vezérelve fel nem kerekedett, hogy e feledésbe merült helyi „ereklyék” nyomába eredjen.

– Kényelmes bandukolás közben ritkán tekintünk szemmagasság alá. Inkább a velünk egy vonalban, vagy az afelett lévő dolgokat nézzük meg: házakat, falakat, ablakokat, tetőt, kéményeket, fasorokat, kerítéseket... Az úttestre természetesen nem merészkedünk, noha igazi érdekességek vannak ott is – fogalmazott bejegyzésében a debreceni történész.

Mint írta, maga is meglepődött azon, hány elfeledett történelmi kor elevenedik meg szemei előtt az aknafedeleken szereplő feliratokon keresztül. A fotókból bőséges képgalériát készített, mely beszámolója olvasása során végigkíséri az olvasót. Mint írta, a fényképek túlnyomó része 2011-ben készült, de akadnak köztük 2017-ben és 2019-ben rögzített darabok is.

Billogozott feliratok is őrzik a letűnt korok emlékét Debrecenben

Forrás: Déri Múzeum

Kincseket rejt a cívisváros

A történész azt is megjegyezte, először csak az óvárosi szerkezetet őrző utcákat járta végig, így az Ötmalom, a Berek, vagy éppen a Kígyó utcákat, ott készített felvételeket. Ezt követően persze a város többi részére is ellátogatott, így vette górcső alá a Nagyerdőt, a Köztemetőt, de még egyes egyetemi campusokat is.

Összesen 25 különböző feliratú fedőlapot és lefolyórácsot talált ily módon. Ezek között volt, ahol Debrecen, mint szabad királyi város szerepelt, felbukkant a Bocskai Vasöntöde, de még régi, feledésbe merült kovácsmesterek is.

– Talán a legfontosabb feladat ezekkel a szépséges vastárgyakkal kapcsolatban a történetük feltárása. A gyártó cégek életének, adatainak, termékeinek bemutatása, természetesen a modern darabok kivételével. Erre egy alapos, a város teljes területét érintő bejárás és feltárás után lehetne, és kellene is időt szakítani – vélekedett a történész.

Korompai Balázs rámutatott, a város ilyen szempontból fel nem térképezett részein is lehetne sétákat tenni, majd dokumentálni az újonnan felfedezett darabokat, különböző feliratokat. Hozzátette azt is, amennyiben valaki megtalálná az írásában szereplő aknafedeleket és lefolyórácsokat, küldjön róluk képeket és nevezzék meg a lelőhelyeiket is.