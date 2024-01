Northern Lights Tour – ezzel a címmel turnézik a debreceni Djabe zenekar január 24. és február 1. között. A koncertkörút egyik állomása a cívisváros lesz, a fúziós jazz és világzene magyar mesterei a Nagyerdei Víztoronyban január 26-án, pénteken 20 órakor lépnek színpadra.

Az együttes Magyarországon és Norvégiában két-két koncertet ad, az északi sarkkörön túl fekvő Bodo-ban január 31-én Steve Hackett, a Genesis egykori gitárosa is csatlakozik hozzájuk. Mint Facebook-ajánlójukban írják, az önálló koncerteken az elmúlt három évben megjelent The Magic Stag, Before és Art In Tone albumok anyagából válogat a zenekar.

A Djabe a Novus Jam zenekar átalakulásával jött létre 1996-ban. Az elmúlt huszonnyolc évben több mint negyven országban léptek fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában. 2003 óta készítenek közös felvételeket Steve Hackett-tel, aki 1970 és 1977 között nyolc stúdióalbumon és két koncertlemezen játszott a világhírű progresszív rockcsapat, a Genesis gitárosaként – tudatta a Haonnal egy korábbi interjúban a Djabe egyik alapítója, Égerházi Attila.