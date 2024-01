Egy rendkívül tehetséges, fiatal hajdúszoboszlói zenész, Rigó Mátyás volt podcaststúdiónk vendége. A zene iránti érdeklődése már egész fiatal korában kezdődött, zeneiskolába járt, szolfézsre, több hangszeren is megtanult, most pedig a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója és profi dobos. Sokan a YouTube-ról is ismerhetik, ahová rendszeresen tölt feldolgozásokat neves magyar előadók ismert dalaiból. Beszélgettünk a kezdetekről, hogy mi vezetett idáig, mit kezd az újdonsült népszerűséggel és arról, hogyan tovább.