Várjuk azokat a látogatókat, akik a szabadság, hitvallás, alkotás hármas gondolatkörben szeretnének tájékozódni itt, a kálvinista Rómában, és annak környékén

– fogalmazott Fekete Károly. Azt is tudatta, az egyházkerület weboldalán egy turisztikai fület nyitottak, hogy az érdeklődők célzottan és a számukra érdekes részletekben elmélyedve ismerkedhessenek meg a program nyújtotta lehetőségekkel.

Rengeteg újdonsággal készülnek

A „Religio et Patria” projekt programelemeinek megalkotásáról és céljairól Katona Ilona, a Tiszántúli Református Egyházkerület turisztikai szakértője beszélt. Tudatta, január 1-től elindult a program, és több visszajelzés is érkezett már a különböző helyszínekről, csoportos és egyéni látogatóktól egyaránt. Az Örökségtúrák kapcsán megjegyezte, szervezett templomtúrákat és tematikus sétákat is szeretnének ebben az esztendőben megvalósítani. Elmondta, a programelemek közös pontja, hogy a megalkotásuknál a reformáció örökségét és a reformáció élő értékeit helyezték a középpontba. Rámutatott, egy olyan komplex vallás-turisztikai utat sikerült életre hívniuk, melynek célja, hogy a református örökséget minél szélesebben körben megismertesse.

A program sikerességében a református egyházkerületnek nagyon nagy szerepe van. A teológiai, a történelmi, a kulturális és szellemi örökségünk az, amely a továbbiakban is hívószó lehet

– vélekedett.

Katona Ilona beszélt arról, hogy városfelfedező játékkal is készülnek, mellyel igyekeznek a felnőtteket és a fiatalokat is megszólítani. A játék célja, hogy az emberek megismerjék a református Debrecent, de emellett kiterjesztik a hat felújított református templomra is, így egy nagyobb térséget fog felölelni. Ezzel is igyekeznek népszerűsíteni az örökségtúrákat, és ösztönözni az embereket arra, hogy játékosan fedezzék fel értékeinket.

Ismét régi fényében ragyog majd

Tóth-Matolcsi László, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatója elmondta, a következő időszakban nagyon erősen becsatlakozik a kulturális kínálatba az egyetemi templom. Rámutatott, ennek első lépeit már tavaly ősszel megtették, amikor egy komoly programsorozatot indítottak.