Az ember a teremtés része, de ugyanakkor az egyetlen lény, aki teremtésre is képes. Ez felelősséget is von maga után, ami ha túlhangsúlyozott, elvezethet a klímagyászhoz. A klímahiszti kifejezés is „nagyot ment” mostanában, ez a klímavédelmi reakció túlhajtása, ami eltereli a figyelmet a lényegről, ami pedig az, hogy nem csak a klímára kell fókuszálni, mert a klímaváltozás egy komplex folyamatnak, az úgynevezett ökológiai válságnak csupán az egyik eleme