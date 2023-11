Az Alföld Gyermekszínpad negyvenötödik, a Főnix Diákszínpad negyvenedik és Várhidi Attila művészeti, pedagógiai munkásságának ötvenedik évfordulója alkalmából a két színpad ünnepi műsort adott szombaton délután a Vojtina Bábszínház Kossuth utcai játszóhelyén.

Puskás István alpolgármester köszöntőjében kiemelte, jó érzés számára, hogy van egy ilyen „nagy család” a városban, hiszen az ilyen összetartó közösségekből épül fel Debrecen. – Ahhoz, hogy egy város élhető és szerethető legyen, ilyen közösségekre van szükség, ahol vidámság és összefogás van – mondta.

Várhidi Attila Csokonai-díjas rendező elárulta, legelső színházi élménye a Szegedi Színházban Shakespeare Lear király című előadása volt, melyben olyan színészek játszottak, mint Kiss Ferenc, Domján Edit, Kaló Flórián és az akkor fiatal Toldi Géza. A Haon érdeklődésére megosztotta, óriási hatással volt rá a darab, s úgy érezte, neki is ez az útja. – Jelentkeztem a Színművészeti Főiskolára, ahol csak az első rostán jutottam túl, nem igazán tudtam, mihez kezdjek, majd a középiskolában azt tanácsolták, menjek bölcsész karra, így magyar-történelem szakon tanultam. Az egyetem mellett a Szegedi Színházban statisztáltam, ami óriási élmény volt – ez is nagyban hozzájárul a színházimádathoz. Le sem tagadhatnám, és nem is akarom, hogy mindig is szenvedélyesen szerettem a színházat, a mozit, az irodalmat, de időközben rájöttem, hogy színésznek túl gátlásos vagyok, így végül tanár lettem, és sokáig nem is foglalkoztam a színművészettel – idézte fel.