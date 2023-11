Idén a jubileumi, huszadik Verzió Dokumentumfilm Fesztivált tartják meg a fővárosban, a seregszemlén több mint 40 ország 80 alkotással képviselteti magát, számolt be az Index. Mint a lap írja, a Toldi mozi mellett idén új helyszínként kapcsolódik be a Corvin mozi. A Verzió a legújabb díjnyertes filmek mellett kísérleti műveket is elhoz, amelyek megmutatják a nézőnek a dokumentumfilmezésben rejlő műfaji sokrétűséget.

A versenyprogramban szereplő filmeket november 22–29. között lehet megnézni a fentebbi két moziban, míg vidéken Szeged, Szombathely, Debrecen, Kecskemét, Miskolc és Pécs vetítenek válogatásokat a filmekből.