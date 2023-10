Baluja Petra A sűrített nő című kötetét mutatták be szerdán a Csokonai Fórumban a VI. Magdafeszt programsorozatának részeként. A szerző a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában szerzett doktori címet, könyve disszertációjának szerkesztett változata, melyről a bemutatón Gyürky Kata kérdezte. Sikerek és életpályák vizsgálata a kőszínházakban – ezzel az elsőre hivatalosnak tűnő alcímmel találkozhat a borítón az olvasó, amikor kezébe veszi A sűrített nőt. A könyv harmincnégy interjút dolgoz fel két kőszínház színészeivel, a beszélgetésből azonban kiderült, nagyon is szubjektív anonim portré ez nemcsak a kőszínházak művészeiről, hanem arról a jelenségről is, mely a férfiak és nők közötti, még 2023-ban is áthidalhatatlannak tűnő egyenlőtlenséget mutatja.

Ahogy a beszélgetés elején elhangzott, Baluja Petra vendég is és nem is a Csokonai Nemzeti Színház eseményén, mivel amikor éppen nem könyvet ír, a teátrum művészeti főtitkáraként tevékenykedik.

A kötet megszületésének apropójául azonban nem a színház és a színésznők fizikai közelsége, hanem annál sokkal mélyebb magánéleti indíttatás szolgált.

Kéretlen, de áldásos indíttatás

Nem tipikus, „rózsaszín” anya-lánya kapcsolódás jellemezte a gyermekkorát, a korábban erős konfliktusokkal terhelt viszonyulás azonban mára – ahogy fogalmazott – szép kapcsolattá alakult. Hogy milyen szocializációs jelentősége van az anya és a lány közötti kapcsolatnak, a szerzőt arra a kísérletezésre inspirálta, hogy összepárosítsa a színházat és a szociológiát. Baluja Petra nemcsak a színésznők életét vizsgálja, hanem a tudós, kutató nőkről is többször szót ejt, ezzel megfogalmazva a két életút izgalmas, párhuzamos és ellentétes tételeit. – Közös bennük, hogy mindketten maszkulin típusú pályán és szervezeti struktúrában dolgoznak, fontos különbség viszont az életkori viszonyulás a karrierjük menetében. Míg a tudós nőknél fokozatosan bontakozik ki és középkort elérve tetőzik a szakmai pálya, a színésznőknél ez épp a legnagyobb törések életszakasza – fogalmazott az író.

Összegzése szerint a színházban a fiatalság és a szépség mindenen felülemelkedő elvárás, a tudós nőknél viszont az intellektus kerül előtérbe, náluk a szépség és az okosság együtt ugyancsak sztereotípiákat ébreszthet.

A nő sűrítettsége

– Láttam, hogy itt vannak 23 éves lányok is, furcsa felismerés ez. Egy pillanatra az ember erre ráfeszül, de utána önvizsgálatot tart, és elengedi ezt – idézte Gyürky Kata a könyv egy interjúrészletét, melyet egy 29 éves színésznő fogalmazott meg. Egy másik részletből kiderül, hogyan látják a női és a férfiszerepek és ezzel a lehetőségek arányát, a fizikai alkat egész pályaútra gyakorolt hatását. Férfiakkal és dramaturgokkal is készültek interjúk, erre Baluja Petra szerint azért volt szükség, mert így az olvasó megismerkedhet azokkal a sztereotípiákkal, melyeket a kérdezettek a szakmájukkal kapcsolatban tapasztaltak. Hogy kik Thália papjai, és miként vélekednek azok a nők, akik magas szakmai szintet értek el ebben az erősen hierarchizált világban? Kiderül A sűrített nőből.