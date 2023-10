Sokkal több mint mítosz, hiszen a történelmünk része a séta következő állomása, a Szabadkőművesek debreceni székhelyének épülete is.

Ma már keveset beszélünk róla, de igen nagy fokú páholymunka folyt Debrecenben, és bár a nagyváradihoz hasonlóan külön székházat nem tartottak fent a páholytagok, de a Simonffy utcai városi bérpaloták építésekor egy részt a Debrecenben működő szabadkőműves páholynak építettek fel, az épület kívül pedig még ma is a társaság szimbólumait mutatja

– folytatta Horog Máté. Szokása szerint minden séta és történet után nyitva hagy képzeletbeli mondatokat a hallgatóság számára, így röppenhet fel az a feltételezés is, miszerint a szabadkőművesek debreceni tevékenykedéséről egyáltalán nem kell múlt időben beszélnünk. Megjegyezte, hogy többen a belvárosi térburkolat mintázatában jól kivehető szabadkőműves szimbólumokat is felfedezték már. A sétán szó volt arról a hóhérról is, aki miatt a Meszena utcát elátkozottnak tartották, aki pedig kíváncsi rá, hogy a belvárosban hol vannak napjainkban is valódi szellemlakta épületek, csatlakozzon a CityLegends csapatának következő szellemes sétájához.

