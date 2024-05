Nemzetközileg is elismert az Urológiai Klinika

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte az ünnepségen jelen lévő Tóth Csaba professzort, akinek munkásságához köthető az országosan is magas szintű Urológiai Klinika létrejötte, és – mint mondta – aki számos endoszkópos urológiai sebészeti eljárást vezetett be, emellett kiváló tanító és nemzetközileg is elismert szakember. Beszédében hasonlóképpen méltatta a klinika jelenlegi vezetőjét, Flaskó Tibort is többek közt a non-ivazív eljárásokban, a vesekő, a daganatos megbetegedések gyógyítása terén elért eredményei miatt. Mint mondta, munkássága alatt Debrecen nemcsak a magyar, hanem a külföldi urológusok iskolájává vált, a betegek pedig Európa minden részéről keresik a klinikát.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Debrecen városa épít a hagyományaira, és így tekint a jövő felé. A haladás és a fejlődés mellett megtartjuk azokat a sajátosságokat, képességeket és tulajdonságokat, amelyek jellemzik a várost. Van egy erős örökségünk és van egy olyan szellemi bázist nyújtó természetes szövetségesünk, mint a Debreceni Egyetem

– mondta Papp László. A polgármester szerint az egyetem oktatói, kutatói és gyakorlati tevékenysége messzeföldön híres, hiszen a klinikák különböző szakterületei egyenként is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, az egész rendszert tekintve pedig még inkább büszkék lehetnek a debreceniek, mivel jó kezekben vannak.