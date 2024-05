Mint elmondta, az intézmény milliárdokat költ évente a Klinikai Központ fejlesztésére, eszközbeszerzése és pályázati források kiegészítésére. Hozzátette, Magyarország nemzetközi presztízsét jelentősen meghatározza az orvosképzés, ami azért is lényeges, mert hazánkban több mint tízezer külföldi diák tanul orvosnak. Amikor pedig hazamennek, az itt megszerzett tudást hasznosítják, így ennek a ténye is mutatja, hogy az oktatás és a betegellátás is világszínvonalú.