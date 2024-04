Az immunológiai betegek korábbinál is magasabb színvonalú ellátását szolgálja a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában a május elsejével megalakuló Reumatológiai és Immunológiai Klinika, valamint a Belgyógyászati Immunológiai Központ. A két intézmény szoros együttműködésének köszönhetően hatékonyabb lehet a betegutak szervezése, a páciensek gyorsabban juthatnak a megfelelő kezeléshez. A szervezeti egységek vezetőinek kinevezését Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke adta át, olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Több tízezer beteget fogadnak évente

A Reumatológiai Klinika 2021-ben vált önálló klinikává. Az intézményben az alap reumatológiai szakrendeléseken ellátják a népbetegségeknek tekinthető degeneratív mozgásszervi kórképeket (például: arthrosis, spondylosis, osteoporosis), valamint a II-III. progresszivitási szinten mintegy négyezer beteget gondoznak gyulladásos vagy autoimmun reumatológiai betegségekkel (például: rheumatoid arthritis, spondyloarthritisek, szisztémás lupus erythematosus).

A járóbeteg-forgalomban ez évente 35-36 ezer, a fekvőbeteg forgalomban pedig évi 1400 beteg ellátását jelenti.

A klinika május elsejétől Reumatológiai és Immunológiai Klinika néven folytatja működését.

- A névváltoztatás az évek óta végzett betegellátási tevékenységünket fedi le, ezzel megkönnyítve a betegek és a társszakmák tájékozódását és munkáját is. A gyulladásos reumatológiai és szisztémás autoimmun kórképek vonatkozásában egyre több betegséget diagnosztizálunk. Ahhoz, hogy a betegeket továbbra is magas szinten tudjuk ellátni, mindenképpen szükséges a Reumatológiai és Immunológiai Klinika, illetve az új Belgyógyászati Immunológiai Központ szoros együttműködése, hiszen hasonló betegprofillal dolgozunk és a feladatok maradéktalan ellátása közös szerepvállalást igényel. Az újonnan kialakított ellátási struktúra következtében a betegek több szakrendelésen, a korábbinál rövidebb időn belül kaphatnak minőségi ellátást. A közös munkát az oktatás és a kutatás területén is szeretnénk kamatoztatni – mondta az egyetemi portálnak Szűcs Gabriella egyetemi tanár, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika igazgatója.

Folyamatos tájékoztatás

A Belgyógyászati Klinika C épületében működő immunológiai részleg május elsejével Belgyógyászati Immunológiai Központtá alakul, ahol a járóbeteg-ellátástól az immunológiai kúraszerű, immunterápiás ellátáson át fekvőbeteg- és intenzív terápiás osztályos elhelyezésig minden eszköz rendelkezésre áll az immunrendszeri betegségek, ezen belül is a szisztémás autoimmun és immunhiányos betegek nemzetközi színvonalú ellátásához.

- A Belgyógyászati Klinika keretén belül megvalósult Immunológiai Központ kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az immunbetegségek kivizsgálásán és kezelésén túl a belgyógyászati társbetegségek színvonalas gyógyítása is megvalósulhasson. Az immunológiai betegségekkel foglalkozó, újonnan megalakult szervezeti egységek elektronikus honlapjaikon, illetve az egyetem és a Klinikai Központ hírportáljain tájékoztatást fognak adni a betegeknek arról, hogy az adott panaszokkal és tünetekkel, illetve betegségekkel mely szakrendeléseket kell felkeresni – emelte ki Tarr Tünde egyetemi docens, a Belgyógyászati Immunológiai Központ vezetője.

Szűcs Gabriella klinikaigazgató, egyetemi tanár és Tarr Tünde központvezető, egyetemi docens kinevezését Szabó Zoltán professzortól, a Klinikai Központ elnökétől vette át.

A megbízások átadása kapcsán a professzor hangsúlyozta: a Reumatológiai és Immunológiai Klinika, illetve a Belgyógyászati Immunológiai Központ létrehozásával az egyetem és a Klinikai Központ vezetősége elismeri a reumatológia és az immunológia területén végzett eddigi eredményes tevékenységet.