Augusztus 5-én, szombaton tovább folytatódnak a csatározások a nánási gyógyfürdő rendezvényterületén, ahol az érdeklődők táborlátogatásokon is részt vehetnek az oszmán, a keresztény seregek és a hajdúk táborában. Mindemellett fegyverbemutatók és interaktív előadások várják a kíváncsiskodókat. A korhű viseletbe öltözött császári és hajdú katonák mellett az ágyúk, fegyverek is megjelennek, nem véletlenül, ugyanis az érdeklődők igazi csatákat láthatnak. Továbbá Mónus József cél- és távlövő íjászatával is közelebbről megismerkedhetnek, valamint a Thury vár vitézeinek az előadása alatt választ kaphatnak arra, hogy milyen a tökéletes nő.

Vasárnap ugyanúgy, mint szombaton, amíg a legkisebbek a népi játékokkal ismerkednek, addig a nagyobbak megízlelhetik a Hajdúságra jellemző gasztronómiai különlegességeket, betekintést nyerhetnek a hagyományos népművészeti vásárba.

A háromnapos rendezvényen a szervezők megelevenítik Bocskai korát, a programokkal közelebb hozzák a történelmet a kicsikhez és nagyokhoz egyaránt, s bemutatják az igazi hajdú hagyományokat, az igazi hajdú azonosságtudat, virtust.